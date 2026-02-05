الدوري السعودي للمحترفين: بنزيما يسجل ثلاثية للهلال (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ربما كان كريستيانو رونالدو محقًا في عدم التعاقد مع كريم بنزيما مع غريم النصر التقليدي في الرياض! في أول ظهور له مع الهلال، تألق كريم بنزيما بشكل لافت أمام الأخضر (0-6) مساء الخميس، مسجلاً ثلاثية وممررًا كرة حاسمة.

وكان المهاجم الفرنسي إفتتح باب التسجيل بتسديدة رائعة بالكعب، قبل أن يضيف هدفين آخرين بتسديدتين أرضيتين ليوسع تقدم فريقه إلى 3-0.

وقبل استبداله في الدقيقة 73، قدم بنزيما تمريرة حاسمة رائعة لمالكوم، ليلعب دورًا محوريًا في الفوز الساحق 6-0 الذي عزز صدارة الهلال للدوري السعودي.

