الدوري السعودي للمحترفين: بنزيما يسجل ثلاثية للهلال (فيديو)

ربما كان كريستيانو رونالدو محقًا في عدم التعاقد مع كريم بنزيما مع غريم النصر التقليدي في الرياض! في أول ظهور له مع الهلال، تألق كريم بنزيما بشكل لافت أمام الأخضر (0-6) مساء الخميس، مسجلاً ثلاثية وممررًا كرة حاسمة.

وكان المهاجم الفرنسي إفتتح باب التسجيل بتسديدة رائعة بالكعب، قبل أن يضيف هدفين آخرين بتسديدتين أرضيتين ليوسع تقدم فريقه إلى 3-0.

وقبل استبداله في الدقيقة 73، قدم بنزيما تمريرة حاسمة رائعة لمالكوم، ليلعب دورًا محوريًا في الفوز الساحق 6-0 الذي عزز صدارة الهلال للدوري السعودي.

