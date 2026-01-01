Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)

على الرغم من هيمنة الأندية الأربعة التقليدية – باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، ليون، وموناكو – على تصنيفات القيمة السوقية في الدوري الفرنسي، فقد نشر موقع ترانسفير ماركت قيم باقي أندية الدرجة الأولى الفرنسية.

بينما لم يُدرج اللاعبان الدوليان التونسيان من نيس (علي العابدي) ولوريان (منتصر طالبي)، إليكم قائمة أغلى عشرة لاعبين:

أيوب بوعادي (ليل) – 40 مليون يورو
إيمانويل إميغا (ستراسبورغ) – 28 مليون يورو
فالنتين باركو (ستراسبورغ) – 25 مليون يورو
مامادو سار (ستراسبورغ) – 25 مليون يورو
خواكين بانيتشيلي (ستراسبورغ) – 25 مليون يورو
هاكون أرنار هارالدسون (ليل) – 22 مليون يورو
غيوم ريست (تولوز) – 20 مليون يورو
جيريمي جاكيه (رين) – 20 مليون يورو
ماتياس فرنانديز باردو (ليل) – 20 مليون يورو
ماتيس أبلين (نانت) – 20 مليون يورو

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

383
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

327
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
327
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
321
الأخبار

إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما
316
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
314
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
302
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا
294
الأخبار

السينغال تهزم بنين و تتصدر المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا
292
الأخبار

منتصر الطالبي : “مباراة مالي لن تكون سهلة” (فيديو)
287
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التونسي يقرر خفض نسبة الفائدة المديرية إلى 7%

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى