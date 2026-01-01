الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على الرغم من هيمنة الأندية الأربعة التقليدية – باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، ليون، وموناكو – على تصنيفات القيمة السوقية في الدوري الفرنسي، فقد نشر موقع ترانسفير ماركت قيم باقي أندية الدرجة الأولى الفرنسية.

بينما لم يُدرج اللاعبان الدوليان التونسيان من نيس (علي العابدي) ولوريان (منتصر طالبي)، إليكم قائمة أغلى عشرة لاعبين:

أيوب بوعادي (ليل) – 40 مليون يورو

إيمانويل إميغا (ستراسبورغ) – 28 مليون يورو

فالنتين باركو (ستراسبورغ) – 25 مليون يورو

مامادو سار (ستراسبورغ) – 25 مليون يورو

خواكين بانيتشيلي (ستراسبورغ) – 25 مليون يورو

هاكون أرنار هارالدسون (ليل) – 22 مليون يورو

غيوم ريست (تولوز) – 20 مليون يورو

جيريمي جاكيه (رين) – 20 مليون يورو

ماتياس فرنانديز باردو (ليل) – 20 مليون يورو

ماتيس أبلين (نانت) – 20 مليون يورو

