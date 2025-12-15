الدوري الفرنسي (ليغ 1): رقم قياسي تاريخي في الهزائم لنيس وعلي العبدي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد هزيمة جديدة أمام لنس (0-2)، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، واصل نادي نيس الفرنسي سلسلة نتائجه السلبية، متكبّدًا الهزيمة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات.

وبحسب شركة الإحصاءات «أوبتا» (Opta)، فإن هذه السلسلة تُعد ببساطة الأطول في تاريخ النادي الاحترافي، الذي يضم في صفوفه الدولي التونسي علي العبدي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لنادي الريفييرا الفرنسية، إذ بلغ عدد هزائم نيس خلال سنة 2025 ما مجموعه 24 هزيمة (من بينها 17 هزيمة منذ شهر أوت)، ليعادل بذلك رقمه السلبي القياسي في سنة ميلادية واحدة، والذي يعود إلى سنة 1987.

ولا يزال أمام نيس لقاء واحد في مسابقة كأس فرنسا، يوم الأحد 21 ديسمبر، على أرضية ملعب أليانز ريفييرا، أمام سانت إيتيان، في محاولة لتفادي الهزيمة رقم 25 والدخول أكثر في صفحات التاريخ السوداء للنادي.

