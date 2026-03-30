الدولار الأمريكي يبلغ أعلى مستوى له منذ 10 أشهر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس تحركات العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، اليوم الاثنين بنسبة 0.26% ليبلغ مستوى 100.515، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 10 أشهر. وخلال شهر واحد، صعد الدولار بنسبة 2.77%. ويُذكر أن هذا المؤشر كان قد بلغ في 13 مارس مستوى 100.494.

وقد يواصل الدولار الأمريكي الاستفادة من مكانته كملاذ آمن في حال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

ويرى خبراء أيضا أنه إذا ظلّ سوق العمل في الولايات المتحدة متماسكا، مع استقرار نمو الأجور، فإن التوقعات بشأن تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ستتعزز، بما يدعم مواصلة ارتفاع الدولار.

في المقابل، إذا كشفت البيانات عن مؤشرات واضحة على الضعف، فقد يتعرض الدولار الأمريكي، بحسب الخبراء، لضغوط نزولية، مع عودة التوقعات بشأن مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



