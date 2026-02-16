الدينار التونسي يعزّز مكاسبه أمام الدولار الأمريكي في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لمعطيات البنك المركزي التونسي، تُظهر تطورات سعر صرف الدينار ونشاط سوق الصرف في نهاية السنة تسجيل ارتفاع في قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، مقابل تراجع طفيف أمام اليورو، وذلك مع موفى سنة 2025، إضافة إلى تقلّص حجم المعاملات الفورية للعملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق بين البنوك.

وفي ما يتعلّق بتطور سعر صرف الدينار مقارنة بمستوياته في موفى سنة 2024، فقد سجّل الدينار التونسي ارتفاعًا بنسبة 9,8% مقابل الدولار الأمريكي و9,6% مقابل الين الياباني. في المقابل، تراجع أمام اليورو بنسبة 1,6% وأمام الدرهم المغربي بنسبة 1,0%.

وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 12% مقابل الدولار الأمريكي، لتستقر عند مستوى 1,17 مع موفى سنة 2025، مقابل 1,04 في موفى سنة 2024.

وخلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، ارتفع الدينار بنسبة 6,8% مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 8,0% مقابل الين الياباني.

في المقابل، تراجع بنسبة 2,0% أمام اليورو وبنسبة 0,9% مقابل الدرهم المغربي. وعلى مستوى المعدّل السنوي، وخلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، ظلّ الدينار شبه مستقر أمام العملة الأوروبية الموحدة، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 3,8% مقابل الدولار الأمريكي و2,5% مقابل الين الياباني، مقابل انخفاض بنسبة 2,5% أمام الدرهم المغربي.

ومع موفى سنة 2025، سجّل حجم معاملات العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الفورية للصرف تراجعًا بنسبة 2,3% ليبلغ 24.195 مليون دينار، مقابل 24.762 مليون دينار خلال سنة 2024. ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى تقلّص المعاملات المنجزة مع البنك المركزي التونسي، التي بلغت 9.443 مليون دينار مع موفى سنة 2025، مقابل 12.192 مليون دينار في موفى سنة 2024. في المقابل، سجّلت المبادلات بين البنوك ارتفاعًا لتبلغ 14.752 مليون دينار مع موفى سنة 2025، مقابل 12.570 مليون دينار في موفى سنة 2024.

