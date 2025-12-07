الديوانة التونسية تحتفل بالذكرى 69 لتأسيسها تحت شعار : “الديوانة درع لحماية الاقتصاد و المجتمع”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتونسة الديوانة، وتحت شعار “الديوانة درع لحماية الاقتصاد والمجتمع”، انتظم صباح السبت 6 ديسمبر 2025 بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، حفل رسمي لتقليد شارات الرتب والأوسمة لثلة من الضباط والأعوان الذين نالوا شرف الترقية و التوسيم خلال السنة الجارية.

و قد أشرفت على الحفل السيدة وزيرة المالية، بحضور السيدة والية نابل، ورئيس ديوان وزارة المالية، والمدير العام للديوانة، والمدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة.

و شهد الحفل حضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على غرار المدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ورئيس مؤسسة فداء، إلى جانب ثلة من الإطارات السامية بمختلف الإدارات.

و خلال كلمتها بالمناسبة، ثمّنت وزيرة المالية المجهودات التي يبذلها أعوان الديوانة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنّ دورهم يندرج ضمن برنامج عمل متكامل يهدف إلى دفع الاستثمار ودعم التنمية. كما أشادت بالنتائج الإيجابية التي حققها السلك في تعزيز موارد الدولة ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، داعية إلى مواصلة العمل لحماية الاقتصاد الوطني وتقريب الخدمات من المتعاملين مع إدارة الديوانة.

من جهته، أثنى المدير العام للديوانة على التزام الأعوان و تفانيهم في خدمة المصلحة الوطنية، مؤكداً حرص الإدارة العامة على رقمنة العمليات الديوانية وتطوير آليات العمل، خاصّة من خلال مشروع المنظومة المعلوماتية الجديدة “سند 2” التي ستدخل حيز الاستغلال قريبًا. وشدّد أيضًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الإدارة والمؤسسات الاقتصادية لدعم التصدير وتحسين مناخ الأعمال.

و تخلّل الحفل تكريم عدد من الإطارات بوزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، إلى جانب تكريم السيدة منجية المرداسي حرم المرسني، باعتبارها أول امرأة عون تفتيش بسلك الديوانة.

كما تمّ تكريم التلميذتين بيسان وبيلسان كوكة، ابنتي العميد خالد كوكة، بعد تفوقهما في مسابقة تحدي القراءة العربي لهذه السنة، في لفتة تُجسّد دعم الديوانة للكفاءات الشابة و تشجيع التميز.

