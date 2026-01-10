Français
Anglais
العربية
الأخبار

الديوان الوطني التونسي للسياحة ينظم امتحان إسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي و إضافة لغة

الديوان الوطني التونسي للسياحة ينظم امتحان إسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي و إضافة لغة

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم امتحان إسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي و إضافة لغة، بداية من 24 مارس 2026 و الأيّام الموالية، بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.

و أشار الديوان، وفق ما نشره على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي، امس الجمعة، ان باب التسجيل عن بعد يفتح بداية من صدور هذا البلاغ الى غاية يوم 15 جانفي 2026 و على المترشحين تعمير استمارة الترشح المرفقة بالبلاغ و إرسالها مرفوقة بملف الترشح الكامل على الرابط التالي :

https://shorturl.at/x8O2M

و أضاف الديوان ان ملفات الترشح لهذا الامتحان، ترسل، ايضا، بداية من صدور هذا البلاغ في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول او البريد السريع او تسلم مباشرة بمكتب الضبط المركزي للديوان الوطني التونسي للسياحة في مقره بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، و يكتب عليه “لا يفتح امتحان لاسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي واضافة لغة” مع ذكر رمز الاختصاص.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

381
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

341
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
334
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
334
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
289
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
276
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
264
الأخبار

قضية مخدرات: عدم سماع الدعوى في حقّ سليم شيبوب
261
الأخبار

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر أصحاب الصيدليات الخاصة
259
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء وتؤكد على “الثورة التشريعية” وتنفيذ المشاريع بسرعة
258
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى