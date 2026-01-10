الديوان الوطني التونسي للسياحة ينظم امتحان إسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي و إضافة لغة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم امتحان إسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي و إضافة لغة، بداية من 24 مارس 2026 و الأيّام الموالية، بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.

و أشار الديوان، وفق ما نشره على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي، امس الجمعة، ان باب التسجيل عن بعد يفتح بداية من صدور هذا البلاغ الى غاية يوم 15 جانفي 2026 و على المترشحين تعمير استمارة الترشح المرفقة بالبلاغ و إرسالها مرفوقة بملف الترشح الكامل على الرابط التالي :

https://shorturl.at/x8O2M

و أضاف الديوان ان ملفات الترشح لهذا الامتحان، ترسل، ايضا، بداية من صدور هذا البلاغ في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول او البريد السريع او تسلم مباشرة بمكتب الضبط المركزي للديوان الوطني التونسي للسياحة في مقره بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، و يكتب عليه “لا يفتح امتحان لاسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي واضافة لغة” مع ذكر رمز الاختصاص.

