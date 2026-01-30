الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر المواطنين من تقلبات جوية خطيرة و يقدم نصائح للسلامة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب التقلبات الجوية المرتقبة غداً السبت، مؤكداً على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل و مواجهة الرياح القوية و الأمطار الغزيرة.

و حذّر الديوان من مخاطر الرياح العاتية التي قد تؤثر على توازن المركبات، خاصة على الطرقات المفتوحة و الجسور، مشدداً على ضرورة تخفيض السرعة و الإمساك بالمقود بكلتا اليدين لمواجهة الهبات المفاجئة.

كما نصح بتجنب مجاوزة الشاحنات الكبيرة و الحافلات التي قد تتمايل بفعل الرياح، مما يزيد من خطر الحوادث.

كما حذّر الديوان من الأجسام المتطايرة، مثل الأشجار، اللوحات الإشهارية و أعمدة الإنارة، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر أثناء السير على الطرقات.

فيما يخص الأمطار الغزيرة و ضعف الرؤية، شدّد الديوان على ضرورة مضاعفة مسافة الأمان بين المركّبات و تشغيل أضواء السيارات و الدراجات النارية لتعزيز الرؤية و التأكد من سلامة مساحات الزجاج قبل الانطلاق.

كما نصح بعدم المجازفة بعبور الأودية أو تجمعات المياه مهما كانت قوة المركبة.

أمّا مستعملو الطرقات في المناطق الجنوبية التي تشهد رياحاً محملة بالرمال و الأتربة، فأكد الديوان أن الرؤية ستكون محدودة جداً ، داعياً إلى التوقف في مكان آمن بعيداً عن حافة الطريق إذا انعدمت الرؤية تماماً.

و أخيراً، دعا الديوان جميع البحّارة إلى أخذ الحيطة و الحذر و عدم المجازفة بالإبحار ، كما حثّ مستعملي الطرق في ولايات الشمال (جندوبة ، باجة ، بنزرت ، نابل ، تونس الكبرى) و كذلك ولايات الجنوب (توزر ، قبلي ، مدنين ، تطاوين) على مضاعفة الانتباه أثناء التنقل خلال هذه الفترة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



