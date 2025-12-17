الديوان الوطني للزيت : تقديم طلبات تخزين زيت الزيتون بالنسبة للخواص

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا الديوان الوطني للزيت، الأربعاء، كافة المتدخلين في القطاع من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدرين، إلى تقديم طلباتهم لتخزين زيت الزيتون لدى الخواص، وذلك في إطار البرنامج الإستثنائي لتخزين زيت الزيتون لدى الخواص لموسم 2026/2025.

وتقدم طلبات التخزين، وفق بلاغ صادر عن الديوان، بمصالحه بمقره المركزي بتونس العاصمة أو بالمراكز الجهوية التابعة له بكل من تونس (حي الزهور) وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وجرجيس.

وتتمثل الوثائق المطلوبة، بحسب نفس المصدر، في طلب إبداء الإهتمام بالنسبة لكل طلب (وفقا لأنموذج معد في الغرض) ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الهوية البنكية أو البريدية ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات (أصحاب المعاصر أو المصدرين وشركات التنمية الفلاحية والمركبات الفلاحية).

ومن بين الوثائق الأخرى المطلوبة، شهادة تثبت تعاطي نشاط فلاحي في مجال الزيتون مسندة من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا (خاصة بالفلاحين).

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أعلنت في بلاغ لها الأحد الماضي،عن الإنطلاق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى المتدخلين في القطاع عند الإقتضاء مع إسناد منحة للخزن ب300 دينار للطن لفائدة اصحاب المعاصر والمصدرين، و330 دينار للطن لفائدة الفلاحين.

وياتي هذا القرار تجسيما للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أكتوبر 2025 حول الإستعداد لموسم زيت الزيتون 2025/2026 وخاصة منها تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون تتراوح بين 100 و150 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع عند الإقتضاء ولفترة محددة ب3 أشهر مع إسناد منحة خزن في الغرض ومنحة إضافية للفلاحين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



