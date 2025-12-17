Français
الأخبار

الديوان الوطني للزيت يدعو كافة المتدخلين في القطاع إلى تقديم طلباتهم لتخزين زيت الزيتون لدى الخواص

دعا الديوان الوطني للزيت، الإربعاء، كافة المتدخلين في القطاع من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدرين، إلى تقديم طلباتهم لتخزين زيت الزيتون لدى الخواص، و ذلك في إطار البرنامج الإستثنائي لتخزين زيت الزيتون لدى الخواص لموسم 2026/2025.

و تقدم طلبات التخزين، وفق بلاغ صادر عن الديوان، بمصالحه بمقره المركزي بتونس العاصمة أو بالمراكز الجهوية التابعة له بكل من تونس (حي الزهور) و سوسة و القيروان وسيدي بوزيد و صفاقس و جرجيس.

و تتمثل الوثائق المطلوبة، بحسب نفس المصدر، في طلب إبداء الإهتمام بالنسبة لكل طلب (وفقا لأنموذج معد في الغرض) و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و نسخة من الهوية البنكية أو البريدية و مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (أصحاب المعاصر أو المصدرين و شركات التنمية الفلاحية و المركبات الفلاحية).

و من بين الوثائق الأخرى المطلوبة، شهادة تثبت تعاطي نشاط فلاحي في مجال الزيتون مسندة من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا (خاصة بالفلاحين).

و كانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أعلنت في بلاغ لها الأحد الماضي،عن الإنطلاق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى المتدخلين في القطاع عند الإقتضاء مع إسناد منحة للخزن ب300 دينار للطن لفائدة اصحاب المعاصر و المصدرين و 330 دينار للطن لفائدة الفلاحين.

تعليقات

