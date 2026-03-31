تطلق أورنج الدّورة السادسة عشرة لمسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (POESAM)، والتي تكافئ المشاريع التكنولوجية المبتكرة ذات التأثير الإيجابي في 17 دولة من دول تواجد أورنج، من بينها تونس.

منذ سنة 2011، تسلّط مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الضوء على الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والملتزمة بإحداث تأثير اجتماعي و/أو بيئي في مجالات متعددة على غرار التّعليم، الصحة، البيئة، وكذلك الفلاحة، و/أو تلبي أهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف المسابقة السنوية كلّ الطلبة وروّاد الأعمال الذين تفوق أعمارهم 21 سنة، من حاملي المشاريع تم إنشاؤه منذ أقلّ من 5 سنوات، وبلغ على الأقلّ مرحلة النموذج الأولي أو التجربة.

وتُقام المسابقة على مرحلتين:

· المرحلة الأولى (النهائيات الوطنية): خلال الدور النهائي الوطني، سيتمّ منح أربع جوائز للفائزين، من بينها جائزة المرأة التي أُطلقت خلال السنة الماضية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بتونس، وبتمويل من كندا والتي تُكافئ مشروعا رياديا تقوده امرأة.

• المرحلة الثانية (النهائيات الدولية): يتأهل الفائزون بالجائزة على المستوى الوطني للمشاركة في النهائيات الدولية، حيث سيتنافسون مع فائزين من 16 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، وفي ختام هذه المرحلة، تُمنح أربع جوائز دولية، من بينها الجائزة الدولية للمرأة.

منذ 16 سنة، تُعدّ مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية في إفريقيا والشرق الأوسط (POESAM) منصّة حقيقية لدعم روّاد الأعمال، حيث توفّر فرصة فريدة لتثمين المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي مع إمكانية الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى ما يعادل 25 ألف أورو.

للراغبين في المشاركة في النسخة السادسة عشرة من المسابقة، يمكنكم تقديم ملفات الترشح عبر الموقع الإلكتروني: https://poesam.orange.com وذلك إلى غاية 10 ماي 2026.

لمزيد من المعلومات على [email protected].

