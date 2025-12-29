Français
Anglais
العربية
الأخبار

الدّورة 40 لمعرض الكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر

الدّورة 40 لمعرض الكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر

يتواصل قبول الأعمال الأدبية والفكرية لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النّشر إلى يوم 30 جانفي 2026، وذلك ضمن فعاليات الدّورة 40 لمعرض تونس الدّولي للكتاب التي ستُقام من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026.

وتشمل جوائز الإبداع الأدبي والفكري 6 جوائز قيمة كل واحدة منها 15 ألف دينار، وهي “جائزة البشير خريف للإبداع الرّوائي” و”جائزة علي الدّوعاجي للإبداع في الأقصوصة” و”جائزة فاطمة الحداد في الكتابات الفلسفية” و”جائزة الطّاهر الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية” و”جائزة مصطفى خريف للإبداع الشّعري” و”جائزة الصّادق مازيغ للترجمة من العربية أو إليها”.

وحدّدت شروط التّرشح من بينها أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأن يكون الكتاب قد صدر بعد غرّة جانفي 2025، وألا يكون العمل قد نال جوائز سابقة وألا تكون المؤلفات منشورة على الحساب الخاص.

وبخصوص جائزتي النّشر، فتبلغ قيمتها 10 آلاف دينار لكل جائزة، وهما “جائزة عبد القادر بن الشيخ لأفضل ناشر لقصص الأطفال أو اليافعين” و”جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي”.

وتتعلق شروط المشاركة بجودة الإصدارات واحترام المعايير القانونية والمهنية والأقدمية في ميدان النشر والمشاركة في المعارض والقدرات التشغيلية والتسويقية.

وتودع الملفات مباشرة بمكتب الضبط بالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بمدينة الثقافة، أو تُرسل بالبريد المضمون الوصول وفق الشروط والوثائق المحددة لكل جائزة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

513
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

333
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
327
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
320
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
313
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
304
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
295
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
291
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
279
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
274
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة F: إقصاء الغابون وفوز موزمبيق يعيد خلط الأوراق

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى