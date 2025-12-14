الدّوري الإسباني : ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام ديبورتيفو ألافيس و يواصل ملاحقة برشلونة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حقق ريال مدريد الفوز على مستضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تمكن كيليان مبابي من افتتاح التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 24 قبل أن يُعدّل كارلوس فيتشنتي الكفة لألافيس في الدقيقة 69 ثم حقّق رودريغو هدف الفوز للمرينغي في الدقيقة 76.

و إثر هذه النتيجة بقي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدّر برشلونة الذي يملك 43 نقطة.

