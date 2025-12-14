Français
الدّوري الإسباني : ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام ديبورتيفو ألافيس و يواصل ملاحقة برشلونة (فيديو)

حقق ريال مدريد الفوز على مستضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تمكن كيليان مبابي من افتتاح التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 24 قبل أن يُعدّل كارلوس فيتشنتي الكفة لألافيس في الدقيقة 69 ثم حقّق رودريغو هدف الفوز للمرينغي في الدقيقة 76.

و إثر هذه النتيجة بقي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدّر برشلونة الذي يملك 43 نقطة.

