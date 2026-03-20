الدّيوان التونسي للتجارة يفتح مناظرة خارجية لانتداب 54 إطارا وعون تنفيذ

أعلن الديوان التونسي للتجارة عن فتح مناظرات خارجية بالملفات، مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية ونفسية تقنية، لانتداب 54 من الإطارات وأعوان التنفيذ في عدّة اختصاصات تقنية وإدارية.

وتتوزع الانتدابات على أسلاك الإطارات وتشمل المهندسين (هندسة مدنية، شبكات، برمجيات)، والمتصرفين (محاسبة، جباية، حقوق، تجارة دولية)، وتقنيين سامين في إعلامية التصرف.

أما بالنسبة إلى سلك التسيير فتهم المناظرة ملحقي إدارة وفنيين سامين (هندسة مدنية، إلكتروميكانيك، صيانة).

وبخصوص أعوان التنفيذ، فتتعلق الاختصاصات المطلوبة في المناظرة بسائقي شاحنات ثقيلة وسائقي آلات رافعة وسائقي سيارات خفيفة.

وحددت السن القصوى للمترشحين بـ 40 سنة للإطارات و35 سنة لأعوان التنفيذ (مع مراعاة التمديد القانوني).

ويتم الترشح حصرياً عبر المنصة الإلكترونية: www.concours-tiers-ifid.tn/oct.

وتنطلق آجال التسجيل من 23 مارس 2026 إلى غاية 22 أفريل 2026 صباحاً.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الفرز الأولي ستعتمد على الترتيب الآلي لمعدلات الشهائد العلمية، قبل المرور إلى مراحل الاختبارات الكتابية والشفاهية والتقييم النفسي لضمان شفافية الانتداب وكفاءة المترشحين.

