الدّيوان الوطني للصناعات التّقليدية يشارك في معرض دولي بالهند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشارك، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في معرض (سوراجكوند ميلا) الدّولي للحرف اليدوية بالهند خلال الفترة المتراوحة من 31 جانفي الى غاية 15 فيفري 2026.

وتندرج هذه المشاركة في إطار برنامج الديوان لدعم الترويج للصناعات التقلدية التّونسية على المستوى الدولي واستكشاف أسواق تصديرية جديدة، حيث سبق له أن شارك في النسخة ال38 للمعرض في فيفري 2025.

ودعا الديوان، في بلاغ له، الحرفيين الراغبين في المشاركة في هذا المعرض إلى الإتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر.

ويشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات التقليدية في تونس بلغت 81 مليون دينار تونسي في النصف الاول من عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد هذه الصادرات زيادة بنسبة 3 الى 4 بالمائة مع نهاية العام الحالي مقارنة بسنة 2024.

وتجاوز إجمالي عائدات القطاع لكامل سنة 2024 160 مليون دينار وفق بيانات إحصائية للديوان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



