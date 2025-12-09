Français
Anglais
العربية
تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي: المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقاً في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى غوغل

الذكاء الاصطناعي: المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقاً في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى غوغل

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بشأن غوغل على خلفية تبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات باستخدامها محتويات منشورة على مواقعها من دون دفع مقابل ومن دون رقابة.

وكشفت مصالح المنافسة في الهيئة الأوروبية أن المجموعة الأميركية قد تكون أخلّت بقواعد المنافسة مع مطوّري الذكاء الاصطناعي الآخرين.

وفي حين يتركّز الفصل الأول من هذا التحقيق على استخدام المحتويات التي يضعها الناشرون الإلكترونيون على الإنترنت، يتعلّق الفصل الثاني بمنصّة يوتيوب، وبالمحتويات المرئية وغيرها المنشورة عليها، والتي تبقي الباب مفتوحاً أمام مطوّري غوغل لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها.

معلومات إضافية عن هذا التحقيق قدّمتها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، المكلّفة بملف «الانتقال التنافسي»، حيث أكدت أن «المسألة أوسع من مجرد قضية منافسة، عندما يتعلق الأمر بالمشهدين الثقافي والإعلامي، حيث تُعدّ الإبداعية وإمكانية الوصول إلى المعلومة قضايا جوهرية من أجل ديمقراطية منفتحة على الطريقة الأوروبية».

من جانبه، رحّب المسؤول الاشتراكي فرانسوا كالفون بما اعتبره ردّ فعل مفيداً في مواجهة خطر «الإفلات التام من العقاب بالنسبة للتكنولوجيا الأميركية»، مشدداً على أن البرلمان الأوروبي أو المنظمات غير الحكومية يجب أن يواصلوا الضغط حتى تطبّق المفوضية الأوروبية القوانين القائمة.

وبحسب بيان صدر عن غوغل، فإن تحقيق الاتحاد الأوروبي يهدّد «بخنق الابتكار في سوق يشهد درجة من المنافسة غير مسبوقة».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

561
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

342
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
323
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
296
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
276
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
274
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
268
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
266
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
256
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع
252
الأخبار

تونس: تخريب نادي رسم للأطفال بالمرسى … صاحبة النادي تروي تفاصيل مثيرة حول الحادثة [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى