الذكاء الاصطناعي في صلب تعاون تونسي–ناميبي متجدد

التقت السيدة كريمة البرداوي، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية ناميبيا مع الإقامة بجنوب إفريقيا، يوم 10 فيفري 2026، بالسيد دينو بالوتي، نائب وزير التعليم والابتكار والشباب والرياضة والفنون والثقافة الناميبي.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستكشاف فرص التعاون في مجالات المنح الجامعية، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكوين المهني، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم تطوير المهارات لدى الشباب في البلدين.

وأكد الجانبان أن تطوير التعاون التونسي–الناميبي يندرج ضمن رؤية مشتركة تقوم على إرساء شراكة فعالة تهدف إلى تمكين الشباب وبناء القدرات، ودفع مسارات النمو المستدام من خلال تبادل المعارف والخبرات بشكل بنّاء.

