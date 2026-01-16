Français
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في إفريقيا: استثمارات بـ6,8 مليارات دولار في مواجهة إمكانات رقمية بقيمة 1500 مليار دولار

تُظهر إفريقيا اليوم طموحًا جماعيًا واضحًا يتمثل في بناء اقتصاد رقمي متين ومبتكر وقادر على المنافسة عالميًا. ومع تسارع وتيرة الرقمنة وتلاقيها مع بروز اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، يتجه القارة إلى التموقع كسوق تكنولوجية قادرة على توليد ما يصل إلى 1500 مليار دولار من القيمة الاقتصادية.

وتبرز مراكز البيانات كعنصر محوري في هذا التحول، باعتبارها البنية التحتية الأساسية التي تمكّن من معالجة البيانات وتخزينها وضمان تدفقها عبر مختلف القطاعات الرقمية. فهي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، وتُعدّ ركيزة لا غنى عنها لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والابتكار التكنولوجي.

