الذكاء الاصطناعي يقلع بالسياحة التونسية الى العالمية

يشهد قطاع السياحة في تونس نموًا لافتًا، مدفوعًا بتوظيف تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنامي الاعتراف الدولي بمكانة البلاد كوجهة سياحية واعدة. ويأتي هذا التحول في إطار ما أكدته منصة Travel & Tour World المتخصصة في السياحة العالمية، التي أبرزت أن اعتماد الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل ملموس في تطوير التجربة السياحية وتحسين حوكمة القطاع، بما أحدث تحولًا عميقًا في آليات استقطاب الزوار وخدمتهم.

ويتزامن هذا التحول الرقمي مع تتويجات دولية مهمة، من بينها تصنيف تونس كأول وجهة مفضلة للسياح الصينيين، واستعدادها للتتويج بلقب عاصمة السياحة العربية سنة 2027، وهو ما يعزز حضورها على الساحة العالمية ويضعها على مسار السياحة ذات المستوى الدولي، تمهيدًا لتحولها إلى وجهة سياحية رائدة عالميًا.

الابتكار الرقمي رافعة للتنافسية

تكتسي هذه الطفرة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع السفر عالميًا، بما في ذلك التقلبات السياسية والاقتصادية. ورغم ذلك، نجحت تونس، وفق المنصة، في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين ارتفاع عدد الوافدين والحرص على تقديم تجربة سياحية متميزة، ما مكّنها من الحفاظ على قدرتها التنافسية دوليًا.

ويُعدّ التركيز على الابتكار الرقمي أحد أبرز محركات هذا النجاح، حيث جعلت السلطات التونسية من التكنولوجيا أداة استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع السياحي. وتم إطلاق عدة مبادرات رقمية تهدف إلى جذب مزيد من الزوار وتحسين تجربتهم، من أبرزها حملة سياحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعنى بتحسين مسارات الرحلات وتقديم تجربة شخصية وسلسة للسياح.

ويسمح الذكاء الاصطناعي بتقديم توصيات مخصّصة حسب اهتمامات الزائرين، ما يسهّل التخطيط للرحلات ويجعل الإقامة في تونس أكثر متعة. كما عزز هذا التحول الرقمي قدرة البلاد على الوصول إلى المسافرين الدوليين، من خلال توفير معلومات آنية وتبسيط إجراءات الحجز والتنقل بين المواقع السياحية. وفي السياق ذاته، كثفت تونس حضورها الرقمي عبر حملات ترويجية موجّهة وصلت إلى ملايين الزوار المحتملين، وأسهمت في استقطاب استثمارات دولية، حيث اختارت عدة علامات سياحية عالمية التمركز في البلاد.

دعم السياحة الداخلية

وأوضحت مذكرة المنصة الدولية أنه، ورغم التركيز على السياحة الدولية، لم تُغفل تونس أهمية السياحة الداخلية باعتبارها ركيزة أساسية لاستدامة القطاع. وفي هذا الإطار، تم إطلاق فيلم ترويجي جديد بعنوان “نمدح الأقطاب”، يهدف إلى تشجيع التونسيين على اكتشاف بلادهم.

ويبرز الفيلم ثراء التراث الثقافي، وتنوع المشاهد الطبيعية، والطابع الفريد للمعالم السياحية، بما يعزز ارتباط المواطنين بهويتهم الوطنية، ويحفز النشاط السياحي المحلي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل كذلك على المستويين الاجتماعي والثقافي.

اعتراف دولي متزايد

بدأت ثمار التحول السياحي في تونس بالظهور على الصعيد الدولي، حيث جاء تصنيفها كأول وجهة مفضلة للسياح الصينيين ليؤكد تنامي جاذبيتها لدى أحد أكبر الأسواق السياحية في العالم. كما يعكس اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 تصاعد دورها الإقليمي، ويفتح آفاقًا أوسع لتحقيق طموح أكبر يتمثل في التحول إلى عاصمة سياحية عالمية.

ومن شأن هذا اللقب أن يعزز إشعاع البلاد دوليًا، ويجلب مزيدًا من الاستثمارات، ويوفر فرصًا جديدة لتطوير القطاع السياحي بمختلف مكوناته.

الحوكمة وجودة الخدمات والابتكار

وثمّنت منصة Travel & Tour World اهتمام السلطات التونسية المتزايد بمفاهيم الحوكمة الرشيدة وجودة الخدمات والابتكار التكنولوجي، باعتبارها ركائز أساسية لضمان استدامة زخم القطاع السياحي. ويشمل ذلك تعزيز الشفافية عبر الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين النجاعة التشغيلية، بما يعزز ثقة الشركاء والسياح على حد سواء.

كما تعمل تونس على الارتقاء بمعايير الضيافة وفق المقاييس الدولية، بهدف استقطاب السياحة الراقية وترسيخ صورة البلاد كوجهة عالية الجودة. وإلى جانب ذلك، يجري إدماج تقنيات ذكية مثل أنظمة الحجز المتطورة، والجولات الافتراضية، وأدوات التواصل الحديثة، لجعل تجربة السفر أكثر سلاسة ويسرًا.

إن الطفرة السياحية التي تشهدها تونس، والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي والاعتراف الدولي المتزايد، تؤهل البلاد لاحتلال مكانة متقدمة على الساحة العالمية. ومن خلال الاستثمار في الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، والترويج الذكي لمقوماتها الفريدة، ترسّخ تونس موقعها كإحدى أبرز الوجهات السياحية الدولية، وتؤكد جاهزيتها للاضطلاع بدور محوري في مستقبل السياحة العالمية.

