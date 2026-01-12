الذهب والفضة يواصلان الارتفاع القياسي في الأسواق العالمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغ سعر الذهب، هذا الاثنين، مستوى تاريخيًا جديدًا، إذ وصل إلى نحو 4.600 دولار للأونصة، مدفوعًا بتنامي التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.

وفي مستهل التعاملات الصباحية ليوم الاثنين، استقر سعر أونصة المعدن الأصفر عند 4.579,44 دولارًا، مسجلًا ارتفاعًا يقارب 2% مقارنة بالجلسة السابقة. وكان الرقم القياسي السابق قد سُجّل عقب عطلة عيد الميلاد، عند مستوى 4.549,92 دولارًا للأونصة.

وسار سعر الفضة على المنوال نفسه، حيث ارتفعت بنحو 6% لتبلغ 84,58 دولارًا، متجاوزة بذلك أعلى مستوى لها المسجّل في نهاية سنة 2025، والبالغ 84,0075 دولارًا.

وعلى امتداد السنة الماضية، قفز سعر الذهب، الذي يُعدّ ملاذًا آمنًا للمستثمرين، بنحو 65%، في حين شهدت الفضة — المستخدمة على نطاق واسع في الصناعات الإلكترونية، والألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية — ارتفاعًا لافتًا قارب 150%.

