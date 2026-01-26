Français
Anglais
العربية
سياسة

الذهب يتجاوز لأول مرة في التاريخ عتبة 5 آلاف دولار للأونصة وسط تصاعد المخاوف العالمية

الذهب يتجاوز لأول مرة في التاريخ عتبة 5 آلاف دولار للأونصة وسط تصاعد المخاوف العالمية

تجاوز سعر أونصة الذهب، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، حاجز 5 آلاف دولار للمرة الأولى في التاريخ، مستفيدًا من مكانته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري والنقدي التي تطبع الساحة الدولية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجّل المعدن النفيس ارتفاعًا متواصلاً على مدى العامين الأخيرين، مدفوعًا أساسًا بتراجع قيمة الدولار، إذ كانت الأونصة (31.1 غرامًا) تُتداول عند مستوى يزيد قليلاً عن 2000 دولار في جانفي 2024، قبل أن تتضاعف قيمتها تقريبًا خلال فترة وجيزة.

وتسارع الارتفاع الأخير بشكل خاص على خلفية التوترات المحيطة بملف غرينلاند، بعدما جدّد الرئيس الأمريكي رغبته في الاستحواذ على الجزيرة، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين في حال معارضتهم لهذا التوجه، وهو ما زاد من مخاوف اضطراب العلاقات التجارية الدولية.

ولم ينجح الهدوء النسبي الذي ساد أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، عقب تراجع ترامب مؤقتًا عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، في تهدئة الأسواق، إذ لا تزال التطورات الجيوسياسية في أوكرانيا وغزة وإيران تلقي بظلالها الثقيلة على توجهات المستثمرين.

كما تسهم التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في تعزيز مناخ الضبابية داخل الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعد عادة ملاذات آمنة منافسة للذهب، والتوجه بقوة نحو المعدن الأصفر.

وفي هذا السياق، قال المحلل في شركة “إيه جيه بيل” دان كوتسوورث إن المستثمرين “يترددون في التخلي عن الذهب خشية أن يستيقظ دونالد ترامب على فكرة جديدة مثيرة للجدل”، في إشارة إلى استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

364
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

346
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
318
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
311
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
307
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
299
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
299
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
294
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
291
الأخبار

مشروع محطة استشفائية جديدة بحامة الجريد باستثمار يناهز 7 ملايين دينار
280
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى