الذهب يلمع رغم التقلبات … أي خطوات للاستثمار الأمثل؟

شهدت أسعار الذهب والفضة على المستوى العالمي خلال العام 2025 ارتفاعات قياسية، غير أن المستثمرين اليوم يواجهون تحديات متزايدة، ناجمة عن تقلب الايرادات، وتقييمات مرتفعة لشركات التعدين، إضافة إلى المخاطر الاقتصادية الكلية المتغيرة. هذا الواقع يعكس مشهداً معقداً يحتاج إلى تحليل دقيق قبل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.

يمكن وصف أداء الذهب في 2025 بالاستثنائي، إذ سجل المعدن النفيس 53 مستوى قياسياً جديداً، مسجلاً طلباً تاريخياً تجاوز 555 مليار دولار، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز الكمية السنوية المطلوبة لأول مرة 5 آلاف طن. هذه الأرقام القياسية، رغم ضخامة تأثيرها على أسواق الذهب، لم تمنع حدوث تقلبات حادة، إذ فرضت تقلبات الإيرادات الحقيقية نفسها على المستثمرين، واضطرتهم للموازنة بين الاحتفاظ بالمعدن الثمين أو البقاء نقداً انتظاراً لفرص شراء أكثر ملاءمة.

أهمية العوائد الحقيقية في تحديد اتجاهات الذهب

تظل الايرادات الحقيقية، المحسوبة بطرح معدل التضخم من الايرادات الاسمية، مؤشراً أساسياً لتقييم جاذبية الذهب على المدى الطويل. فعندما تكون الايرادات الحقيقية مرتفعة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، بينما تصبح معدلات الايرادات المنخفضة أو السالبة بمثابة محفز قوي لجاذبية الذهب “ذي الايراد الصفري”. وتشير الدراسات الاقتصادية الكمية إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين اسعار الذهب والايرادات الحقيقية، إذ يميل المعدن إلى الارتفاع عند تراجع الايرادات، والعكس صحيح.

في السياق التونسي، يمكن ملاحظة أن المستثمرين المحليين يتأثرون بنفس الديناميكيات، مع خصوصية إضافية تتمثل في محدودية الأسواق المحلية للذهب والمشتقات المالية المرتبطة به، وهو ما يجعل التحركات العالمية ذات تأثير مباشر على الأسعار المحلية.

وعلى الرغم من أن العلاقة التقليدية بين الذهب والايرادات الحقيقية لا تزال قائمة، فإن السنوات الأخيرة شهدت بعض الاستثناءات. فقد ارتفع الذهب حتى مع زيادة الايرادات الحقيقية نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية، والمخاوف من العجز المالي، وعمليات شراء واسعة من البنوك المركزية، بما عزز الطلب على الملاذات الآمنة. وفي تونس، يشهد المستثمرون في الذهب المحلي توجهات مماثلة، حيث تسجل عمليات شراء الذهب في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في فترات عدم اليقين الاقتصادي، مما يعكس دور المعدن كأداة حماية للقيمة.

توقعات 2026: دعم مستمر رغم التباطؤ النسبي

حتى مطلع 2026، حافظ الذهب على مستوياته المرتفعة، مع توقعات استمرار الاتجاه التصاعدي، مدعومة بالطلب البنكي المركزي، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق المالية، إلى جانب سياسة مالية أكثر مرونة نسبياً. وعلى مستوى السوق التونسية، تبين المؤشرات أن هذه العوامل العالمية ستنعكس على الأسعار المحلية، مع إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالاندفاع العالمي السابق.

ويبقى الذهب بالنسبة للمستثمرين، هو الدعامة الأساسية في محفظة المعادن الثمينة، حتى مع تقلب الايرادات الحقيقية ولكن مع توقع انخفاض أسعار الفائدة في 2026، قد يستمر الدعم الهيكلي للذهب، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من استراتيجية “الشراء والاحتفاظ” على المدى الطويل، مع التركيز على الأدوات المالية المرتبطة بالذهب لتثبيت المحفظة.

إضافة إلى ذلك، تحتفظ السيولة النقدية بدورها المهم، خصوصاً للمستثمرين الحذرين الذين يرصدون التقييمات المرتفعة فالاحتفاظ بالسيولة يوفر قدرة على الاستفادة من التراجعات المؤقتة في أسعار الذهب أو أسهم شركات التعدين، ويتيح مرونة أكبر في إدارة المخاطر.

بشكل عام، كرمت دورة المعادن الثمينة المستثمرين الأوائل، لكنها لم تصل بعد إلى نهايتها، فالمرونة التاريخية للذهب تجاه الايرادات الحقيقية تعكس رغبة المستثمرين في دفع ثمن الحماية في بيئة اقتصادية متقلبة. وبالنسبة للسوق التونسية، يظل الذهب أداة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، مع إمكانات مستمرة للنمو وسط عالم من التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعل فهم الديناميكيات العالمية والمحلية للذهب ضرورة حتمية لأي مستثمر جاد.

