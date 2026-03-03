Français
الأخبار

الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية سميرة قيزة تتسلم مهامها

انتظم اليوم الثّلاثاء، بمقرّ المحكمة الإداريّة بالعاصمة “موكب تسليم المهام”، تبعا لتعيين سميرة ڨيزة رئيسة أولى للمحكمة خلفًا لعبد السّلام المهدي ڨريصيعة المحال على شرف المهنة إثر بلوغه السنّ القانونيّة للتّقاعد، حسب ما ذكرته المحكمة في بلاغ.

و تضمن الرائد الرسمي للجمهورية عدد 25 الصادر اليوم، الأمر عدد 30 لسنة 2026 مؤرخ في 2 مارس الجاري و المتعلق بتسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.

و انتظم موكب تسليم المهام بحضور قضاة المحكمة الإداريّة و إطاراتها و أعوانها.

و ذكرت المحكمة في بلاغها أن إجراء موكب تسليم المهام تم وفقًا للإجراءات والتّقاليد المعمول بها، وذلك في إطار ضمان استمراريّة عمل المحكمة وحسن سير القضاء الإداري بصفة منتظمة ودائمة.

و يأتي هذا الموكب في سياق التّداول على المسؤوليّات القضائيّة، بما يكفل مواصلة اضطلاع المحكمة الإداريّة بالمهام الموكولة إليها في إرساء دولة القانون والمؤسّسات وضمان احترام مبدأ المشروعيّة. وتولى ڨريصيعة مهامه في شهر افريل 2016.

