الرئيس الألماني ينتقد الحرب على إيران: “خطأ سياسي كارثي” كان يمكن تجنبه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، واصفا إياها بـ”الخطأ السياسي الكارثي”، معتبرا أنها لم تكن ضرورية وكان بالإمكان تفاديها لو كان الهدف الحقيقي هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

شتاينماير: الاتفاق النووي أبعد إيران عن القنبلة

وأوضح شتاينماير، خلال فعالية احتضنتها العاصمة برلين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإعادة تأسيس وزارة الخارجية الألمانية، أن إيران لم تكن في أي وقت أبعد عن امتلاك القنبلة النووية كما كانت عليه بعد توقيع الاتفاق النووي سنة 2015.

وأشار إلى أنه كان من بين المساهمين في التوصل إلى هذا الاتفاق عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية، قبل أن تقدم الإدارة الأمريكية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب على إلغائه، وهو ما اعتبره تحولا ساهم في تعقيد المشهد الحالي.

دعوة إلى الابتعاد عن ضغوط إدارة ترامب

ودعا الرئيس الألماني إلى اتخاذ مسافة أكبر من إدارة ترامب، مشددا على ضرورة التعامل معها بواقعية ترتكز على المصالح الأوروبية والأساسية، دون الانجرار وراء الضغوط السياسية.

كما شدد على أهمية اعتماد سياسة خارجية أكثر فاعلية وبراغماتية، مع التمسك في الآن ذاته بموقف واضح وصارم تجاه القانون الدولي.

التشديد على احترام القانون الدولي

وأكد شتاينماير رفضه تجاهل انتهاكات القانون الدولي أو الامتناع عن توصيفها بشكل واضح، مبرزا أن احترام القوانين والمواثيق الدولية يمثل ضمانة أساسية لبقاء الدول التي لا تندرج ضمن القوى الكبرى.

واعتبر أن التخلي عن هذه المبادئ لا يمكن أن يكون مبررا بأفعال أطراف أخرى، في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على المعايير القانونية الدولية مهما كانت طبيعة التوترات والصراعات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



