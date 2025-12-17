الرئيس الإيراني : “لا نسعى لسلاح نووي و نرفض الشروط الأمريكية المهينة”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لا تسعى إلى صنع قنبلة نووية، مؤكّدًا أن إيران تسعى إلى السلام و لا تريد الصراع مع أي طرف.

و وفق تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أضاف بزشكيان، أن طهران سبق أن تفاوضت مع الولايات المتحدة و كانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن واشنطن قامت بنسف تلك الجهود عبر الحرب.

و شدّد الرئيس الإيراني على أن بلاده لن تقبل بالشروط التي وصفها بالمهينة التي تطرحها الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات، مؤكدًا أن هذه الشروط تعرقل أي مسار تفاوضي جاد.

