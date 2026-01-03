الرئيس البرازيلي يُدين الضربات الأمريكية على فينزويلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، السبت، إن “قصف أراضي فنزويلا و اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو يتجاوزان خطاً غير مقبول”.

و أضاف الرئيس البرازيلي أن “هذه الأفعال إهانة خطيرة لسيادة فنزويلا و سابقة خطيرة للغاية للمجتمع الدولي”، معتبراً أن “مهاجمة الدول في انتهاك صارخ للقانون الدولي، هي خطوة أولى نحو عالم يسوده العنف و الفوضى و عدم الاستقرار”.

و أشار لولا إلى أن “هذا الهجوم يذكّر بأسوأ لحظات التدخل في أميركا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي”، ودعا المجتمع الدولي إلى “الرد بقوة على هذا الهجوم، من خلال الأمم المتحدة”.

و من جهتها أدانت الحكومة المكسيكية، السبت، الهجوم الأمريكي الذي استهدف فنزويلا، مؤكدة رفضها بشدة لـ”الإجراءات العسكرية الأحادية” من الجيش الأميركي داخل الأراضي الفنزويلية في “انتهاك واضح للمادة 2 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة”.

و وجهت الحكومة، في البيان الذي نشرته الرئيسة كلوديا شينباوم باردو على حسابها في منصة “إكس” “نداءاً عاجلاً” من أجل “احترام القانون الدولي و مبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة و وقف أي أعمال عدوانية ضد الحكومة و الشعب الفنزويليين”.

