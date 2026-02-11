Français
الرائد الرسمي: إعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية من مهامها

الرائد الرسمي: إعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية من مهامها

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يقضي بإعفاء رئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، فاتن السبعي، من مهامها، وذلك بمقتضى الأمر عدد 17 المؤرخ في 9 فيفري 2026.

كما تضمّن العدد ذاته أمراً ثانياً ينصّ على إنهاء مهامها أيضاً بصفتها مكلفة بمأمورية لدى نفس الديوان، في قرارين تم الإعلان عنهما وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ولم يتضمّن الرائد الرسمي تفاصيل إضافية بشأن أسباب هذا الإعفاء، الذي يندرج في إطار التعيينات وإنهاء المهام داخل الهياكل الحكومية.

