الرائد الرسمي: إنهاء مهام حافظ علياني المكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 16 لسنة 2026 مؤرخ في 9 فيفري 2026 يقضي بإنهاء تسمية السيد حافظ علياني، متصرف مستشار، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، وذلك ابتداء من 1 فيفري 2026.

وفي سياق متصل، صدر قرار عن وزير الصحة بتاريخ 10 فيفري 2026 يقضي بتسمية السيدة سناء الحمامي حرم الزحاف، صيدلي مختص أول للصحة العمومية، في رتبة صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية بسلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين بوزارة الصحة، وذلك ابتداء من 9 جانفي 2026.

وتندرج هذه القرارات ضمن الحركة الإدارية الدورية التي تشهدها هياكل وزارة الصحة، في إطار تنظيم المسؤوليات وتعزيز الموارد البشرية داخل القطاع.

تعليقات

