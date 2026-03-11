Français
Anglais
العربية
الأخبار

الرائد الرسمي …. صدور القانون المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة

صدر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 5 لسنة 2026 المؤرخ في 11 مارس 2026 والمتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

يجرى العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026. يشمل هذا القانون الديون البنكية المتعثرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025.

وينص الفصل الأول من هذا القانون على أن تلتزم البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة، على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير شريطة الدفع 5 % من قيمة أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.

وفي صورة خلاص كامل الدين دون جدولة، ينتفع المدين بطرح كل من خطايا التأخير و50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على أن يستوفي الخلاص في أجل أقصاه ستة أشهر من تقديم مطلب التسوية.

أما  الفصل الثاني على أن يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والآجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.

ويتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك.

وتستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أو غسل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

453
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

394
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
325
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)
314
اقتصاد وأعمال

وزير الفلاحة يطلع على عدد من المشاريع الفلاحية بالقيروان
308
الأخبار

الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر مافيا ”لاكامورا” الإيطالية
305
الأخبار

تقلبات جوية منتظرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر السواق ومستعملي الطريق
297
الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تواصل مبادراتها التضامنية في رمضان وتوزّع نحو 800 وجبة إفطار يوميا [فيديو]
295
الأخبار

إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة D17
273
اقتصاد وأعمال

خطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل التحيل
268
الأخبار

دونالد ترامب: الحرب ضد إيران تقترب من نهايتها

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى