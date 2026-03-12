الرابحي: غلق 32 محل خلال شهر رمضان و تكثيف حملات المراقبة على محلات صنع الحلويات مع اقتراب العيد [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الخميس، 12 مارس 2026، محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية للمنتوجات الغذائيّة، في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الهيئة بصدد مواصلة تطبيق البرنامج الرّقابي الذّي تمّ اعداده بمناسبة شهر رمضان، و قد انطلق قبل شهر رمضان بشهر تقريبا لتتكثف العمليات الرّقابة خلال شهر الصّيام.

و أوضح أنّ هذا البرنامج تحرص على تطبيقه لجان خاصة بالهيئة و لجان أخرى بالشّراكة مع الأمن، مشيرا إلى أنّ هذا البرنامج يهم كامل تراب الجمهوريّة بمعدّل 95 فريق متنقل يوميا و ذلك من الادارات الجهويّة أو الادارة المركزيّة، و حاليا تشهد العمليات الرقابية تصاعدا مستمرا إذ تنمّ تنفيذ أكثر من 7500 زيارة رسمية، و انبثقت عنها جملة من الاجراءات في علاقة بالاخلالات.

و كشف الرابحي عن غلق 32 محل مفتوح للعموم لا تتوفر فيه شروط السلامة، و أيضا تحرير أكثر من 450 تنبيه كتابي موجّه لأصحاب المحلات المخلة مشفوعة بآجال، بالاضافة إلى تحرير أكثر من 200 محضر عدلي ما بين محاضر الحجز و المخالفات الصّحية، كما تمّ حجز أكثر من 200 طن من المواد الغذائيّة الغير صالحة للاستهلاك و تقريبا كلّ المواد معنية بتفوات.

و أضاف محمد الرابحي انّه خلال المرحلة الثانية من شهر رمضان سيتواصل تنفيذ هذا البرنامج مع الترركيز على محلات صنع و بيع المرتبات، و التي لها أولوية في الرقابة، و قد أصبحت هذه المحلات منذ اليوم الـ 16 لشهر رمضان محلّ متابعة لصيقة.

و نبّه رئيس الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحية المستهلكين إلى ضرورة الانتباه و عدم التّوجه نحو الأسواق الموازية أو المحلات الغير مراقبة لشراء حلويات العيد و ذلك خاصة لانّها غير مراقبة و تصعب مراقبتها و قد تشكّل خطرا على صحّة المستهلك، وفق تعبيره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



