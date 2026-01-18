الرابطة الأولى: حكّام أولى مباريات الجولة 17

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنطلق يوم غد الاثنين 19 جانفي 2026 منافسات الجولة 17 لبطولة الرّابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مباراة الاتّحاد الرياضي المنستيري وضيفه التّرجّي الرياضي التّونسي.

هذه المقابلة سيديرها الحكم محرز المالكي بمساعدة أيمن إسماعيل (مساعد أوّل) وعمر الرياحي (مساعد ثان). كما تمّ تعيين حسام بن ساسي حكما رابعا للّقاء وسيشرف على غرفة الـVإR الحكم منتصر بلعربي.

كما يحلّ الملعب التّونسي ضيفا على الشّبيبة الرياضية القيروانية بعد غد الثّلاثاء وسيدير اللّقاء الحكم حسني النّايلي بمساعدة حسّان شعبان (مساعد أوّل) ووسام بوغطّاس (مساعد ثان). كما تمّ تعيين محمّد علي قروية حكما رابعا في حين سيشرف على غرفة الـVإR الحكم حمزة جعيّد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



