الرابطة الأولى : نتائج مباريات الدفعة الأخيرة من الجولة 17

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دارت اليوم الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفيما يلي النتائج:

شبيبة العمران 2 – 1 ترجي جرجيس

نجم المتلوي 2 – 2 مستقبل سليمان

اتحاد بن قردان 1 – 0 مستقبل المرسى

الترتيب :

1- الترجي الرياضي التونسي: 37 نقطة 2- النادي الإفريقي: 37 نقطة 3- الملعب التونسي: 34 نقطة 4- النادي الصفاقسي: 32 نقطة 5- الاتحاد الرياضي المنستيري: 30 نقطة 6- نجم المتلوي: 25 نقطة 7- الترجي الرياضي الجرجيسي: 24 نقطة 8- النجم الرياضي الساحلي: 22 نقطة 9- الاتحاد الرياضي ببن قردان: 22 نقطة 10- المستقبل الرياضي بالمرسى: 19 نقطة 11- الشبيبة الرياضية بالعمران: 19 نقطة 12- النادي الرياضي البنزرتي: 17 نقطة 13- الشبيبة الرياضية القيروانية: 14 نقطة 14- المستقبل الرياضي بسليمان: 13 نقطة 15- المستقبل الرياضي بقابس: 12 نقطة 16- الأولمبي الباجي: 12 نقطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



