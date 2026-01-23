Français
Anglais
العربية
الأخبار

الرابطة الأولى : نتائج مباريات الدفعة الأخيرة من الجولة 17

الرابطة الأولى : نتائج مباريات الدفعة الأخيرة من الجولة 17

دارت اليوم الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفيما يلي النتائج:

شبيبة العمران 2 – 1 ترجي جرجيس

نجم المتلوي  2 – 2 مستقبل سليمان

اتحاد بن قردان 1 – 0 مستقبل المرسى

الترتيب :

1- الترجي الرياضي التونسي: 37 نقطة

2- النادي الإفريقي: 37 نقطة

3- الملعب التونسي: 34 نقطة

4- النادي الصفاقسي: 32 نقطة

5- الاتحاد الرياضي المنستيري: 30 نقطة

6- نجم المتلوي: 25 نقطة

7- الترجي الرياضي الجرجيسي: 24 نقطة

8- النجم الرياضي الساحلي: 22 نقطة

9- الاتحاد الرياضي ببن قردان: 22 نقطة

10- المستقبل الرياضي بالمرسى: 19 نقطة

11- الشبيبة الرياضية بالعمران: 19 نقطة

12- النادي الرياضي البنزرتي: 17 نقطة

13- الشبيبة الرياضية القيروانية: 14 نقطة

14- المستقبل الرياضي بسليمان: 13 نقطة

15- المستقبل الرياضي بقابس: 12 نقطة

16- الأولمبي الباجي: 12 نقطة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

595
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

346
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
321
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
318
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
314
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
308
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
306
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
306
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
275
أخر الأخبار

طبلبة : العثور على جثة أحد البحارة المفقودين..وهذه وضعية البحار الناجي (فيديو)
266
الأخبار

غدًا: مواصلة تعليق الدروس بعدد من معتمديات ولاية نابل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى