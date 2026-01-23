الرابطة الأولى : نتائج مباريات الدفعة الأخيرة من الجولة 17

دارت اليوم الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفيما يلي النتائج:
شبيبة العمران 2 – 1 ترجي جرجيس
نجم المتلوي 2 – 2 مستقبل سليمان
اتحاد بن قردان 1 – 0 مستقبل المرسى
الترتيب :
1- الترجي الرياضي التونسي: 37 نقطة
2- النادي الإفريقي: 37 نقطة
3- الملعب التونسي: 34 نقطة
4- النادي الصفاقسي: 32 نقطة
5- الاتحاد الرياضي المنستيري: 30 نقطة
6- نجم المتلوي: 25 نقطة
7- الترجي الرياضي الجرجيسي: 24 نقطة
8- النجم الرياضي الساحلي: 22 نقطة
9- الاتحاد الرياضي ببن قردان: 22 نقطة
10- المستقبل الرياضي بالمرسى: 19 نقطة
11- الشبيبة الرياضية بالعمران: 19 نقطة
12- النادي الرياضي البنزرتي: 17 نقطة
13- الشبيبة الرياضية القيروانية: 14 نقطة
14- المستقبل الرياضي بسليمان: 13 نقطة
15- المستقبل الرياضي بقابس: 12 نقطة
16- الأولمبي الباجي: 12 نقطة
