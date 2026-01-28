Français
الرابطة المحترفة الأولى: الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري، تصريح أشرف كرير (فيديو)

بعد الفوز على الاتحاد الرياضي المنستيري، صرّح حارس مرمى الأولمبي الباجي أشرف كرّير لميكروفون «تونس الرقمية» قائلاً: «صحيح أنّ الاتحاد المنستيري فريق منظم جدًا، ولذلك تعاملنا بحذر للحدّ من خطورته. لو كانت بدايتنا في المباراة مثل تلك التي قدّمناها أمام اتحاد بن قردان، لكان بإمكاننا حسم اللقاء بهدف ثانٍ، لكننا لم ننجح في ذلك».

وأضاف: «يعود ذلك إلى الإرهاق الناتج عن النسق المرتفع للمباريات المتتالية، إذ فكّر زملائي في نهاية المباراة وتحقيق الفوز قبل أن يتجسّد ذلك على أرضية الميدان».

وختم بالقول: «نحن راضون عن الهدف الذي تمّ إلغاؤه، لأننا أضعنا فرصة الـ(كـاو) عند التقدّم 2-0 منذ بداية الشوط الثاني. علينا العمل جيدًا على تدارك نقاط الضعف التي ظهرت في هذه المباراة، رغم أنّ هذه النقاط الثلاث مهمّة جدًا لرفع معنويات المجموعة. أشكر الجماهير التي ساندتنا إلى آخر دقيقة، ونأمل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، خاصة في مبارياتنا على أرضنا».

