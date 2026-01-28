الرابطة المحترفة الأولى: الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري، تصريح لطفي السليمي (فيديو)

عقب الفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الاتحاد المنستيري، صرّح مدرب الأولمبي الباجي، لطفي السليمي، لميكروفون تونس الرقمية قائلاً: «النقاط الثلاث مهمة جداً بالنسبة إلينا أمام فريق كبير مثل الاتحاد المنستيري، وستمنحنا دعماً معنوياً في المباريات المقبلة».

وأضاف: «تصبح المباراة أكثر صعوبة عندما نُضيّع فرصة تسجيل الهدف الثاني. السيناريو يكاد يكون نفسه كما في المباراة السابقة أمام اتحاد بن قردان، غير أن لقاء اليوم كان مهماً على المستويات البدنية والفنية والنفسية والذهنية».

وختم بالقول: «أهدي هذا الفوز إلى الهيئة المديرة واللاعبين، وخاصة إلى الجماهير التي لم تتوقف عن تشجيعنا. أنا مجرد جزء من هذا النادي الباجي الكبير. نأمل التوفيق في الاستحقاقات القادمة».