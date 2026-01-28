Français
Anglais
العربية
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى: الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري، تصريح لطفي السليمي (فيديو)

عقب الفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الاتحاد المنستيري، صرّح مدرب الأولمبي الباجي، لطفي السليمي، لميكروفون تونس الرقمية قائلاً: «النقاط الثلاث مهمة جداً بالنسبة إلينا أمام فريق كبير مثل الاتحاد المنستيري، وستمنحنا دعماً معنوياً في المباريات المقبلة».

وأضاف: «تصبح المباراة أكثر صعوبة عندما نُضيّع فرصة تسجيل الهدف الثاني. السيناريو يكاد يكون نفسه كما في المباراة السابقة أمام اتحاد بن قردان، غير أن لقاء اليوم كان مهماً على المستويات البدنية والفنية والنفسية والذهنية».

وختم بالقول: «أهدي هذا الفوز إلى الهيئة المديرة واللاعبين، وخاصة إلى الجماهير التي لم تتوقف عن تشجيعنا. أنا مجرد جزء من هذا النادي الباجي الكبير. نأمل التوفيق في الاستحقاقات القادمة».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

473
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

383
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
341
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
336
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
333
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
298
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
289
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
282
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
280
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
278
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى