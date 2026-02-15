Français
الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)

عقب الهزيمة العريضة التي مُني بها فريقه (3-0) أمام النادي الإفريقي، صرّح مدرب مستقبل سليمان أمين الباجي لميكرو تونس الرقمية قائلاً: “كنّا في قمة التركيز ومنظّمين بشكل جيّد خلال الشوط الأول، وكان بإمكاننا مباغتة منافسنا وتسجيل هدف على الأقل. في الشوط الثاني دفعنا ثمن الأخطاء المرتكبة على مستوى التمركز الدفاعي، خاصة أمام الفرق الكبرى”.

وأضاف: “هدفنا الأساسي يبقى ضمان البقاء، وكل تركيزنا سيكون منصبًّا على مباراتنا المقبلة أمام اتحاد بن قردان”.

