الرابطة المحترفة الأولى: الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي، تصريح طارق الجراية (فيديو)

بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي، بعد ظهر يوم الاثنين، على ملعب بن جنات، أدلى مدرب الاتحاد المنستيري طارق الجراية بتصريح لموقع تونس الرقمية، قال فيه:

«أهنّئ كل من عمل بجد، وأؤكد أن الفضل في هذا الانتصار يعود أساسًا إلى اللاعبين وإلى المجهودات الكبيرة التي بذلوها. حتى ونحن نلعب بنقص عددي، عرفنا ما يجب القيام به وكيفية إدارة المباراة أمام فريق كبير مثل الترجي، متصدر البطولة. لاعبونا كانوا في الموعد، وحسنوا التعامل مع الثغرات التي أظهرها المنافس».

وأضاف قائلاً:

«هكذا مرّ ما يمكن تسميته بـ“البوكسينغ داي” على الطريقة التونسية في ظروف جيدة. خلال 72 ساعة خضنا مباراتين كبيرتين ومتتاليتين. ننتظر الآن تعيينات الجولة المقبلة لمعرفة كيفية الاستعداد لها، والعمل على استرجاع لاعبينا المصابين».