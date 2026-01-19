الرابطة المحترفة الأولى : الاتحاد المنستيري يفوز على الترجي، الترتيب المؤقت للجولة 17

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد ظهر اليوم الاثنين بملعب بن جنات، فاز الاتحاد المنستيري على الترجي التونسي 2-1 في مباراة متقدمة من الجولة 17.

وفيما يلي جدول المباريات الأخرى:

الثلاثاء 20 جانفي الساعة 2 بعد الظهر

الشبيبة القيروانية – الملعب التونسي

الأربعاء 21 جانفي الساعة 2 بعد الظهر

شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي

مستقبل قابس – الأولمبي الباجي

النادي الرياضي الصفاقسي – النادي الرياضي البنزرتي

الخميس 22 جانفي الساعة 2 بعد الظهر

النادي الإفريقي – النجم الساحلي

نجم المتلوي – مستقبل سليمان

إتحاد بن قردان – مستقبل المرسى

الترتيب المؤقت

1- الترجي الرياضي التونسي 37 نقطة

2- النادي الإفريقي 34 نقطة

3- الملعب التونسي 31 نقطة

4- الاتحاد المنستيري 30 نقطة

5- النادي الصفاقسي 29 نقطة

6- الترجي الجرجيسي 24 نقطة

7- نجم المتلوي 24 نقطة

8- النجم الساحلي 22 نقطة

9- مستقبل المرسى 19 نقطة

10- اتحاد بن قردان 19 نقطة

11- النادي البنزرتي 17 نقطة

12- شبيبة العمران 16 نقطة

13- شبيبة القيروان 14 نقطة

14- مستقبل سليمان 12 نقطة

15- الأولمبي الباجي 12 نقطة

16- مستقبل قابس 9 نقاط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



