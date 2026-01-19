الرابطة المحترفة الأولى : الاتحاد المنستيري يفوز على الترجي، الترتيب المؤقت للجولة 17

بعد ظهر اليوم الاثنين بملعب بن جنات، فاز الاتحاد المنستيري على الترجي التونسي 2-1 في مباراة متقدمة من الجولة 17.
وفيما يلي جدول المباريات الأخرى:
الثلاثاء 20 جانفي الساعة 2 بعد الظهر
الشبيبة القيروانية – الملعب التونسي
الأربعاء 21 جانفي الساعة 2 بعد الظهر
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
مستقبل قابس – الأولمبي الباجي
النادي الرياضي الصفاقسي – النادي الرياضي البنزرتي
الخميس 22 جانفي الساعة 2 بعد الظهر
النادي الإفريقي – النجم الساحلي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان
إتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
الترتيب المؤقت
1- الترجي الرياضي التونسي 37 نقطة
2- النادي الإفريقي 34 نقطة
3- الملعب التونسي 31 نقطة
4- الاتحاد المنستيري 30 نقطة
5- النادي الصفاقسي 29 نقطة
6- الترجي الجرجيسي 24 نقطة
7- نجم المتلوي 24 نقطة
8- النجم الساحلي 22 نقطة
9- مستقبل المرسى 19 نقطة
10- اتحاد بن قردان 19 نقطة
11- النادي البنزرتي 17 نقطة
12- شبيبة العمران 16 نقطة
13- شبيبة القيروان 14 نقطة
14- مستقبل سليمان 12 نقطة
15- الأولمبي الباجي 12 نقطة
16- مستقبل قابس 9 نقاط
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب