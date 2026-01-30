الرابطة المحترفة الأولى: البرنامج التلفزي لمباريات الجولة 19

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي البرنامج التلفزي لمباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى:

السبت 31 جانفي – الساعة 14:00

النادي الإفريقي – النادي الرياضي البنزرتي (الوطنية 2، الكأس 2)

اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي الجرجيسي (الوطنية 2)

الشبيبة الرياضية القيروانية – الأولمبي الباجي (الوطنية 2 – نقل مسجّل)

الأحد 01 فيفري – الساعة 14:00

الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي الصفاقسي (الوطنية 1)

الاتحاد الرياضي المنستيري – الجمعية الرياضية بالمرسى (الوطنية 2)

نجم المتلوي – الملعب التونسي (الوطنية 2)

مستقبل قابس – النجم الرياضي الساحلي (الوطنية 2 – نقل مسجّل على الساعة 16:30)

