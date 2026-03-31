الرابطة المحترفة الأولى : الترجي يدعم بنسبة 50% من كلفة استقدام الطاقم الأجنبي

أعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنها قامت بمراسلة كلّ من الجامعة التونسية لكرة القدم، والهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي، والإدارة الوطنية للتحكيم، وذلك دعمًا لطلب النجم الرياضي الساحلي الذي تقدّم به إلى الجامعة التونسية لكرة القدم لتعيين طاقم تحكيم أجنبي أوروبي كامل، يشمل حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو المساعد (VAR)، في إطار المباراة التي ستجمع الفريقين يوم السبت 4 افريل 2026 بالملعب الأولمبي بسوسة.

كما عبّر الترجي الرياضي التونسي عن استعداده لتحمّل نسبة 50% من كلفة استقدام هذا الطاقم، وذلك بعد أن أفادت الجامعة التونسية لكرة القدم النجم الرياضي الساحلي بأن كلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي تُقدّر بـ 50 ألف دينار تونسي.

ويأتي هذا الموقف انطلاقًا من حرص الترجي الرياضي التونسي على أن تُجرى المباريات في أجواء رياضية سليمة وروح تنافسية عالية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويخدم مصلحة كرة القدم التونسية .

