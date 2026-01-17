الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للمباريات وترتيب الجولة 16

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي النتائج المسجلة عقب مباريات الجولة السادسة عشرة للرابطة المحترفة الأولى:

مستقبل المرسى 0–1 النادي الإفريقي

النادي الرياضي البنزرتي 0–0 النجم الرياضي المتلوي

النجم الساحلي 1–0 شبيبة العمران

نتائج يوم الجمعة:

ترجي جرجيس 0 – 2 النادي الصفاقسي

الملعب التونسي 0 – 0 اتحاد المنستير

الأولمبي الباجي 2 – 2 اتحاد بنقردان

نتائج يوم الخميس:

الترجي الرياضي التونسي 2–1 مستقبل قابس

مستقبل سليمان 0–0 الشبيبة الرياضية القيروانية

الترتيب العام:

1- الترجي الرياضي التونسي 37 نقطة

2- النادي الإفريقي 34 نقطة

3- الملعب التونسي 31 نقطة

4- النادي الصفاقسي 29 نقطة

5- اتحاد المنستير 27 نقطة

6- ترجي جرجيس 24 نقطة

7- النجم الرياضي المتلوي 24 نقطة

8- النجم الساحلي 22 نقطة

9- مستقبل المرسى 19 نقطة

10- اتحاد بنقردان 19 نقطة

11- النادي الرياضي البنزرتي 17 نقطة

12- شبيبة العمران 16 نقطة

13- الشبيبة الرياضية القيروانية 14 نقطة

14- مستقبل سليمان 12 نقطة

15- الأولمبي الباجي 12 نقطة

16- مستقبل قابس 9 نقاط

