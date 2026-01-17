الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للمباريات وترتيب الجولة 16

فيما يلي النتائج المسجلة عقب مباريات الجولة السادسة عشرة للرابطة المحترفة الأولى:
مستقبل المرسى 0–1 النادي الإفريقي
النادي الرياضي البنزرتي 0–0 النجم الرياضي المتلوي
النجم الساحلي 1–0 شبيبة العمران
نتائج يوم الجمعة:
ترجي جرجيس 0 – 2 النادي الصفاقسي
الملعب التونسي 0 – 0 اتحاد المنستير
الأولمبي الباجي 2 – 2 اتحاد بنقردان
نتائج يوم الخميس:
الترجي الرياضي التونسي 2–1 مستقبل قابس
مستقبل سليمان 0–0 الشبيبة الرياضية القيروانية
الترتيب العام:
1- الترجي الرياضي التونسي 37 نقطة
2- النادي الإفريقي 34 نقطة
3- الملعب التونسي 31 نقطة
4- النادي الصفاقسي 29 نقطة
5- اتحاد المنستير 27 نقطة
6- ترجي جرجيس 24 نقطة
7- النجم الرياضي المتلوي 24 نقطة
8- النجم الساحلي 22 نقطة
9- مستقبل المرسى 19 نقطة
10- اتحاد بنقردان 19 نقطة
11- النادي الرياضي البنزرتي 17 نقطة
12- شبيبة العمران 16 نقطة
13- الشبيبة الرياضية القيروانية 14 نقطة
14- مستقبل سليمان 12 نقطة
15- الأولمبي الباجي 12 نقطة
16- مستقبل قابس 9 نقاط
