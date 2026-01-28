الرابطة المحترفة الأولى : النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة

أقيمت بعد ظهر اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من الجولة 18، وكانت النتائج التالية:
الملعب التونسي 1–0 مستقبل سليمان
النجم الساحلي 0–0 اتحاد بن قردان
أولمبيك باجة 1–0 الاتحاد المنستيري
مستقبل المرسى 1 – 0 مستقبل قابس
نتائج يوم الثلاثاء :
الترجي الرياضي التونسي 1–0 شبيبة القيروان
الترجي الجرجيسي 0-0 النادي الإفريقي
النادي الرياضي البنزرتي 1–0 شبيبة العمران
النادي الرياضي الصفاقسي 2–0 نجم المتلوي
الترتيب العام:
1- الترجي الرباضي التونسي 40 نقطة
2- النادي الإفريقي 38 نقطة
3- الملعب التونسي 37 نقطة
4- النادي الصفاقسي 35 نقطة
5- الإتحاد المنستيري 30 نقاط
6- الترجي الجرجيسي 25 نقطة
7- نجم المتلوي 24 نقطة
8- النجم الساحلي 23 نقطة
9- اتحاد بن قردان 23 نقطة
1- مستقبل المرسى 22 نقطة
11- النادي البنزرتي 20 نقطة
12- شبيبة العمران 19 نقطة
13- أولمبيك باجة 15 نقطة
14- شبيبة القيروان 14 نقطة
15- مستقبل سليمان 13 نقطة
16- مستقبل قابس 12 نقطة
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب