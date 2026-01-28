الرابطة المحترفة الأولى : النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقيمت بعد ظهر اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من الجولة 18، ​​وكانت النتائج التالية:

الملعب التونسي 1–0 مستقبل سليمان

النجم الساحلي 0–0 اتحاد بن قردان

أولمبيك باجة 1–0 الاتحاد المنستيري

مستقبل المرسى 1 – 0 مستقبل قابس

نتائج يوم الثلاثاء :

الترجي الرياضي التونسي 1–0 شبيبة القيروان

الترجي الجرجيسي 0-0 النادي الإفريقي

النادي الرياضي البنزرتي 1–0 شبيبة العمران

النادي الرياضي الصفاقسي 2–0 نجم المتلوي

الترتيب العام:

1- الترجي الرباضي التونسي 40 نقطة

2- النادي الإفريقي 38 نقطة

3- الملعب التونسي 37 نقطة

4- النادي الصفاقسي 35 نقطة

5- الإتحاد المنستيري 30 نقاط

6- الترجي الجرجيسي 25 نقطة

7- نجم المتلوي 24 نقطة

8- النجم الساحلي 23 نقطة

9- اتحاد بن قردان 23 نقطة

1- مستقبل المرسى 22 نقطة

11- النادي البنزرتي 20 نقطة

12- شبيبة العمران 19 نقطة

13- أولمبيك باجة 15 نقطة

14- شبيبة القيروان 14 نقطة

15- مستقبل سليمان 13 نقطة

16- مستقبل قابس 12 نقطة

