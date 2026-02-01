الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة وترتيب الجولة 19

بعد ظهر اليوم الأحد، شهدت الدفعة الثانية من الجولة 19 النتائج التالية:
الاتحاد المنستيري 1–0 المستقبل الرياضي للمرسى
المستقبل الرياضي بقابس 0–0 النجم الرياضي الساحلي
النجم الرياضي المتلوي 0–0 الملعب التونسي
شبيبة العمران 1 – 0 النادي الرياضي الصفاقسي
نتائج يوم السبت
النادي الإفريقي 1–0 النادي البنزرتي
شبيبة القيروان 1–0 الأولمبي الباجي
اتحاد بن قردان 0–0 الترجي الجرجيسي
الترتيب
1- النادي الإفريقي 41 نقطة
2- الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة
3- الملعب التونسي 38 نقطة
4- النادي الصفاقسي 35 نقطة
5- الاتحاد المنستيري 33 نقطة
6- الترجي الجرجيسي 26 نقطة
7- نجم المتلوي 25 نقطة
8- اتحاد بن قردان 24 نقطة (+1)
9- النجم الساحلي 24 نقطة (-2)
10- مستقبل المرسى 22 نقطة (-1)
11- شبيبة العمران 22 نقطة (-7)
12- النادي البنزرتي 20 نقطة
13- شبيبة القيروان 17 نقطة
14- الأولمبي الباجي 15 نقطة
15- مستقبل سليمان 13 نقطة (-9)
16- مستقبل قابس 13 نقطة (-15)
