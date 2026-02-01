Français
Anglais
العربية
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة وترتيب الجولة 19

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة وترتيب الجولة 19

بعد ظهر اليوم الأحد، شهدت الدفعة الثانية من الجولة 19 النتائج التالية:

الاتحاد المنستيري 1–0 المستقبل الرياضي للمرسى
المستقبل الرياضي بقابس 0–0 النجم الرياضي الساحلي
النجم الرياضي المتلوي 0–0 الملعب التونسي
شبيبة العمران 1 – 0 النادي الرياضي الصفاقسي

نتائج يوم السبت
النادي الإفريقي 1–0 النادي البنزرتي
شبيبة القيروان 1–0 الأولمبي الباجي
اتحاد بن قردان 0–0 الترجي الجرجيسي

الترتيب
1- النادي الإفريقي 41 نقطة
2- الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة
3- الملعب التونسي 38 نقطة
4- النادي الصفاقسي 35 نقطة
5- الاتحاد المنستيري 33 نقطة
6- الترجي الجرجيسي 26 نقطة
7- نجم المتلوي 25 نقطة
8- اتحاد بن قردان 24 نقطة (+1)
9- النجم الساحلي 24 نقطة (-2)
10- مستقبل المرسى 22 نقطة (-1)
11- شبيبة العمران 22 نقطة (-7)
12- النادي البنزرتي 20 نقطة
13- شبيبة القيروان 17 نقطة
14- الأولمبي الباجي 15 نقطة
15- مستقبل سليمان 13 نقطة (-9)
16- مستقبل قابس 13 نقطة (-15)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

581
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

464
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
373
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
325
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
302
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
285
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
275
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
268
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
266
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار
256
الأخبار

التكافل… ذلك الإسمنت غير المرئي الذي يحمي تونس: المعنى، الفوائد، والمرجعيات في القرآن الكريم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى