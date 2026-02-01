الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة وترتيب الجولة 19

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد ظهر اليوم الأحد، شهدت الدفعة الثانية من الجولة 19 النتائج التالية:

الاتحاد المنستيري 1–0 المستقبل الرياضي للمرسى

المستقبل الرياضي بقابس 0–0 النجم الرياضي الساحلي

النجم الرياضي المتلوي 0–0 الملعب التونسي

شبيبة العمران 1 – 0 النادي الرياضي الصفاقسي

نتائج يوم السبت

النادي الإفريقي 1–0 النادي البنزرتي

شبيبة القيروان 1–0 الأولمبي الباجي

اتحاد بن قردان 0–0 الترجي الجرجيسي

الترتيب

1- النادي الإفريقي 41 نقطة

2- الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة

3- الملعب التونسي 38 نقطة

4- النادي الصفاقسي 35 نقطة

5- الاتحاد المنستيري 33 نقطة

6- الترجي الجرجيسي 26 نقطة

7- نجم المتلوي 25 نقطة

8- اتحاد بن قردان 24 نقطة (+1)

9- النجم الساحلي 24 نقطة (-2)

10- مستقبل المرسى 22 نقطة (-1)

11- شبيبة العمران 22 نقطة (-7)

12- النادي البنزرتي 20 نقطة

13- شبيبة القيروان 17 نقطة

14- الأولمبي الباجي 15 نقطة

15- مستقبل سليمان 13 نقطة (-9)

16- مستقبل قابس 13 نقطة (-15)

