الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة 21

شهدت الجزء الثالث والأخير من الجولة الحادية والعشرين للرابطة المحترفة الأولى فوز النادي الإفريقي على شبيبة العمران في رادس بنتيجة 3-0.

نتائج مباريات الأحد

النادي الإفريقي 3–0 الشبيبة العمرانية

الاتحاد الرياضي المنستيري 3–0 ترجي جرجيس

النادي الرياضي البنزرتي 0–1 النادي الرياضي الصفاقسي

نتائج الجمعة والسبت

الملعب التونسي 3–2 الأولمبي الباجي

شبيبة القيروان 1–2 النجم الساحلي

مستقبل قابس 0–0 النادي الرياضي البنزرتي

مستقبل سليمان 0–2 مستقبل المرسى

الترتيب العام

النادي الإفريقي – 45 نقطة الملعب التونسي – 41 نقطة الترجي الرياضي التونسي – 40 نقطة النادي الرياضي الصفاقسي – 39 نقطة الاتحاد الرياضي المنستيري – 36 نقطة النجم الساحلي – 30 نقطة ترجي جرجيس – 26 نقطة (0) نجم المتلوي – 26 نقطة (-4) مستقبل المرسى – 25 نقطة (0) شبيبة العمران – 25 نقطة (-6) النادي الرياضي البنزرتي – 24 نقطة اتحاد بنقردان – 24 نقطة الشبيبة القيروانية – 20 نقطة الأولمبي الباجي – 18 نقطة مستقبل قابس – 17 نقطة مستقبل سليمان – 13 نقطة

