الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة 21

شهدت الجزء الثالث والأخير من الجولة الحادية والعشرين للرابطة المحترفة الأولى فوز النادي الإفريقي على شبيبة العمران في رادس بنتيجة 3-0.
نتائج مباريات الأحد
-
النادي الإفريقي 3–0 الشبيبة العمرانية
-
الاتحاد الرياضي المنستيري 3–0 ترجي جرجيس
-
النادي الرياضي البنزرتي 0–1 النادي الرياضي الصفاقسي
نتائج الجمعة والسبت
-
الملعب التونسي 3–2 الأولمبي الباجي
-
شبيبة القيروان 1–2 النجم الساحلي
-
مستقبل قابس 0–0 النادي الرياضي البنزرتي
-
مستقبل سليمان 0–2 مستقبل المرسى
الترتيب العام
-
النادي الإفريقي – 45 نقطة
-
الملعب التونسي – 41 نقطة
-
الترجي الرياضي التونسي – 40 نقطة
-
النادي الرياضي الصفاقسي – 39 نقطة
-
الاتحاد الرياضي المنستيري – 36 نقطة
-
النجم الساحلي – 30 نقطة
-
ترجي جرجيس – 26 نقطة (0)
-
نجم المتلوي – 26 نقطة (-4)
-
مستقبل المرسى – 25 نقطة (0)
-
شبيبة العمران – 25 نقطة (-6)
-
النادي الرياضي البنزرتي – 24 نقطة
-
اتحاد بنقردان – 24 نقطة
-
الشبيبة القيروانية – 20 نقطة
-
الأولمبي الباجي – 18 نقطة
-
مستقبل قابس – 17 نقطة
-
مستقبل سليمان – 13 نقطة
