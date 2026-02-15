Français
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة 21

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب العام للجولة 21

شهدت الجزء الثالث والأخير من الجولة الحادية والعشرين للرابطة المحترفة الأولى فوز النادي الإفريقي على شبيبة العمران في رادس بنتيجة 3-0.

نتائج مباريات الأحد

  • النادي الإفريقي 3–0 الشبيبة العمرانية

  • الاتحاد الرياضي المنستيري 3–0 ترجي جرجيس

  • النادي الرياضي البنزرتي 0–1 النادي الرياضي الصفاقسي

نتائج الجمعة والسبت

  • الملعب التونسي 3–2 الأولمبي الباجي

  • شبيبة القيروان 1–2 النجم الساحلي

  • مستقبل قابس 0–0 النادي الرياضي البنزرتي

  • مستقبل سليمان 0–2 مستقبل المرسى

الترتيب العام

  1. النادي الإفريقي – 45 نقطة

  2. الملعب التونسي – 41 نقطة

  3. الترجي الرياضي التونسي – 40 نقطة

  4. النادي الرياضي الصفاقسي – 39 نقطة

  5. الاتحاد الرياضي المنستيري – 36 نقطة

  6. النجم الساحلي – 30 نقطة

  7. ترجي جرجيس – 26 نقطة (0)

  8. نجم المتلوي – 26 نقطة (-4)

  9. مستقبل المرسى – 25 نقطة (0)

  10. شبيبة العمران – 25 نقطة (-6)

  11. النادي الرياضي البنزرتي – 24 نقطة

  12. اتحاد بنقردان – 24 نقطة

  13. الشبيبة القيروانية – 20 نقطة

  14. الأولمبي الباجي – 18 نقطة

  15. مستقبل قابس – 17 نقطة

  16. مستقبل سليمان – 13 نقطة

