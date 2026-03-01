الرابطة المحترفة الأولى : النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أختُتمت اليوم الأحد الدفعة الثالثة والأخيرة من مباريات الجولة السابعة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وهذه النتائج :

الأولمبي الباجي 0 – 3 الترجي الرياضي التونسي

النادي الإفريقي 5 – 0 نجم المتلوي

النادي الرياضي الصفاقسي 1 – 0 مستقبل قابس

السبت

مستقبل المرسى 0 – 4 الملعب التونسي

النجم الساحلي 1 – 0 مستقبل سليمان

النادي الرياضي البنزرتي 0 – 0 الاتحاد المنستيري

الجمعة

شبيبة العمران 2 – 1 اتحاد بنقردان

ترجي جرجيس 1 – 1 شبيبة القيروان

الترتيب العام

1- الترجي الرياضي التونسي: 50 نقطة

2- النادي الإفريقي: 48 نقطة

3- الملعب التونسي: 44 نقطة

4- النادي الرياضي الصفاقسي : 42 نقطة

5- الإتحاد المنستيري : 37 نقطة

6- النجم الساحلي: 33 نقطة

7- شبيبة العمران: 28 نقطة

8- نجم المتلوي: 27 نقطة

9- الترجي الجرجيسي 27 نقطة

10- مستقبل المرسى 25 نقطة

11- النادي الرياضي البنزرتي: 25 نقطة

12- اتحاد بنقردان 24 نقطة

13- شبيبة القيروان : 21 نقطة

14- الأولمبي الباجي : 18 نقطة

15- مستقبل قابس: 17 نقطة

16- مستقبل سليمان: 13 نقطة

