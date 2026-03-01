الرابطة المحترفة الأولى : النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

أختُتمت اليوم الأحد الدفعة الثالثة والأخيرة من مباريات الجولة السابعة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وهذه النتائج :
الأولمبي الباجي 0 – 3 الترجي الرياضي التونسي
النادي الإفريقي 5 – 0 نجم المتلوي
النادي الرياضي الصفاقسي 1 – 0 مستقبل قابس
السبت
مستقبل المرسى 0 – 4 الملعب التونسي
النجم الساحلي 1 – 0 مستقبل سليمان
النادي الرياضي البنزرتي 0 – 0 الاتحاد المنستيري
الجمعة
شبيبة العمران 2 – 1 اتحاد بنقردان
ترجي جرجيس 1 – 1 شبيبة القيروان
الترتيب العام
1- الترجي الرياضي التونسي: 50 نقطة
2- النادي الإفريقي: 48 نقطة
3- الملعب التونسي: 44 نقطة
4- النادي الرياضي الصفاقسي : 42 نقطة
5- الإتحاد المنستيري : 37 نقطة
6- النجم الساحلي: 33 نقطة
7- شبيبة العمران: 28 نقطة
8- نجم المتلوي: 27 نقطة
9- الترجي الجرجيسي 27 نقطة
10- مستقبل المرسى 25 نقطة
11- النادي الرياضي البنزرتي: 25 نقطة
12- اتحاد بنقردان 24 نقطة
13- شبيبة القيروان : 21 نقطة
14- الأولمبي الباجي : 18 نقطة
15- مستقبل قابس: 17 نقطة
16- مستقبل سليمان: 13 نقطة
