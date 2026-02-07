الرابطة المحترفة الأولى: باجة – سليمان، تصريح المدرب محمد العروري (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد هزيمة فريقه أمام الأولمبي الباجي، أدلى مدرب مستقبل سليمان، محمد العروري، بتصريح لميكرو الرقمية قال فيه: «إنها مجرد مباراة بثلاث نقاط، ولا يمكن الحديث فيها عن حجم الأداء. هذا يومي الرابع فقط في سليمان، وما زلت أتعرف على المجموعة. كانت هناك تفاصيل صغيرة ميّزت هذه المباراة، حيث أضعنا العديد من الفرص بسبب ضعف اللمسة الأخيرة».

وأضاف قائلاً: «كان لزاماً علينا المجازفة أمام فريق قوي يلعب على أرضه، وهو مثلنا بحاجة إلى نقاط الفوز الثلاث. خطأ بسيط كلّفنا خسارة النقاط الثلاث».

