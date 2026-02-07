Français
Anglais
العربية
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى: باجة – سليمان، تصريح المدرب محمد العروري (فيديو)

بعد هزيمة فريقه أمام الأولمبي الباجي، أدلى مدرب مستقبل سليمان، محمد العروري، بتصريح لميكرو الرقمية قال فيه: «إنها مجرد مباراة بثلاث نقاط، ولا يمكن الحديث فيها عن حجم الأداء. هذا يومي الرابع فقط في سليمان، وما زلت أتعرف على المجموعة. كانت هناك تفاصيل صغيرة ميّزت هذه المباراة، حيث أضعنا العديد من الفرص بسبب ضعف اللمسة الأخيرة».

وأضاف قائلاً: «كان لزاماً علينا المجازفة أمام فريق قوي يلعب على أرضه، وهو مثلنا بحاجة إلى نقاط الفوز الثلاث. خطأ بسيط كلّفنا خسارة النقاط الثلاث».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

587
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

324
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
316
الأخبار

رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟
279
الأخبار

غدا: قافلة صحية عسكرية لأهالي ساقية سيدي يوسف
277
الأخبار

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام
273
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون
271
الأخبار

بلاغ هام: سفارة لبنان بتونس تغلق أبوابها بمناسبة عيد مار مارون
268
أخر الأخبار

جندوبة : نقص مادة الأمونتير يُهدّد الموسم الفلاحي [فيديو]
263
اقتصاد وأعمال

المغرب : الفيضانات تُلحق أضرارًا جسيمة بثاني رئة اقتصادية في المملكة
261
أخر الأخبار

الجيش الفرنسي البحري يُصادر 4.2 أطنان من الكوكايين في بولينيزيا الفرنسية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى