الرابطة المحترفة الأولى: برنامج البث التلفزي للجولة 23

فيما يلي برنامج البث التلفزي الخاص بمباريات الجولة 23 من الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :
الجمعة 6 مارس الساعة 1 ظهرًا
مستقبل قابس – شبيبة العمران (الوطنية 2)
مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي (الوطنية 2، بث مسجل)
السبت 7 مارس الساعة 1 ظهرًا
الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسى (الوطنية 1)
الإتحاد المنستيري – النادي الرياضي الصفاقسي (الوطنية 2، الكأس 1)
نجم المتلوي – الأولمبي الباجي (الوطنية 2، بث مسجل)
الأحد 8 مارس الساعة 1 ظهرًا
الملعب التونسي – النجم الساحلي (الوطنية 1 مباشر)
إتحاد بن قردان – النادي الإفريقي (الوطنية 2 مباشر)
الشبيبة القيروانية – النادي الرياضي البنزرتي (الوطنية 2، بث مسجل)
