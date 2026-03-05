Français
الرابطة المحترفة الأولى: برنامج البث التلفزي للجولة 23

فيما يلي برنامج البث التلفزي الخاص بمباريات الجولة 23 من الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :

الجمعة 6 مارس الساعة 1 ظهرًا
مستقبل قابس – شبيبة العمران (الوطنية 2)
مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي (الوطنية 2، بث مسجل)

السبت 7 مارس الساعة 1 ظهرًا
الترجي الرياضي التونسي – مستقبل المرسى (الوطنية 1)
الإتحاد المنستيري – النادي الرياضي الصفاقسي (الوطنية 2، الكأس 1)
نجم المتلوي – الأولمبي الباجي (الوطنية 2، بث مسجل)

الأحد 8 مارس الساعة 1 ظهرًا
الملعب التونسي – النجم الساحلي (الوطنية 1 مباشر)
إتحاد بن قردان – النادي الإفريقي (الوطنية 2 مباشر)
الشبيبة القيروانية – النادي الرياضي البنزرتي (الوطنية 2، بث مسجل)

