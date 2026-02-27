الرابطة المحترفة الأولى : برنامج مباريات الجولة 23

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تقام مباريات الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على 3 دفعات أيام الجمعة 6 و السبت 7 و الأحد 8 مارس القادم انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (س13) على النحو التالي :

الجمعة 6 مارس 2026

ملعب قابس

مستقبل قابس – شبيبة العمران

ملعب يحدد لاحقا

مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي

السبت 7 مارس 2026

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – مستقبل المرسى

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي

ملعب المتلوي

نجم المتلوي – الاولمبي الباجي

الاحد 8 مارس 2026

ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النجم الساحلي

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – النادي البنزرتي

ملعب بن قردان الاصطناعي

اتحاد بن قردان – النادي الافريقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



