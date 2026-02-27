Français
الرابطة المحترفة الأولى : برنامج مباريات الجولة 23

تقام مباريات الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على 3 دفعات أيام الجمعة 6 و السبت 7 و الأحد 8 مارس القادم انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا (س13) على النحو التالي :

الجمعة 6 مارس 2026
ملعب قابس
مستقبل قابس – شبيبة العمران

ملعب يحدد لاحقا
مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي

السبت 7 مارس 2026
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – مستقبل المرسى

ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي

ملعب المتلوي
نجم المتلوي – الاولمبي الباجي

الاحد 8 مارس 2026
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي

ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي البنزرتي

ملعب بن قردان الاصطناعي
اتحاد بن قردان – النادي الافريقي

