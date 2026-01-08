الرابطة المحترفة الأولى : برنامج مباريات الجولة الأولى إياب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم :

الخميس 15 جانفي الساعة 2 بعد الظهر

الترجي الرياضي التونسي – مستقبل قابس

مستقبل سليمان – الشبيبة القيروانية

الجمعة 16 جانفي الساعة 2 بعد الظهر

الملعب التونسي – الاتحاد الرياضي المنستيري

الأولمبي الباجي – إتحاد بن قردان

الترجي الجرجيسي – النادي الرياضي الصفاقسي

السبت 17 جانفي الساعة 2 ظهرًا

مستقبل المرسى – النادي الإفريقي

النادي الرياضي البنزرتي – النجم الرياضي المتلوي

النجم الساحلي – شبيبة العمران

وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية إياب :

