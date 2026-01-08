الرابطة المحترفة الأولى : برنامج مباريات الجولة الأولى إياب

فيما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم :
الخميس 15 جانفي الساعة 2 بعد الظهر
الترجي الرياضي التونسي – مستقبل قابس
مستقبل سليمان – الشبيبة القيروانية
الجمعة 16 جانفي الساعة 2 بعد الظهر
الملعب التونسي – الاتحاد الرياضي المنستيري
الأولمبي الباجي – إتحاد بن قردان
الترجي الجرجيسي – النادي الرياضي الصفاقسي
السبت 17 جانفي الساعة 2 ظهرًا
مستقبل المرسى – النادي الإفريقي
النادي الرياضي البنزرتي – النجم الرياضي المتلوي
النجم الساحلي – شبيبة العمران
وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية إياب :
