الرابطة المحترفة الأولى: تصريح مدرب الترجي باتريس بومال (فيديو)

في تصريحه لقناة تونس الرقمية عقب الفوز العريض خارج أرضه على الأولمبي الباجي، قال المدرب الفرنسي باتريس بومال: “أعتقد أننا حصدنا النقاط الثلاث، وأعتقد أن الأداء كان مهمًا أيضًا. لعبنا جيدًا في الشوطين. كان الجزء الأصعب هو افتتاح التسجيل أمام فريق يعتمد على الدفاع، لكن الظروف سمحت لنا باللعب بأسلوبنا المعتاد: أرضية ملعب جيدة نسبيًا ورغبة حقيقية في تحقيق الفوز. تمكنا من العمل على ذلك في الحصتين التدريبيتين الأخيرتين. لم يكن أسبوعًا سهلاً مع مباراتين خارج أرضنا، ثم مباراة المتلاوي، والآن هنا، لكنني أهنئ اللاعبين على أدائهم، وحماسهم، ورغبتهم في التألق سواء بالكرة أو بدونها. كنا ثابتين ومتماسكين من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة. كما قلت، ليس من السهل أبدًا الحفاظ على هذا المستوى من الجهد خلال شهر رمضان المبارك.”

وتابع قائلاً: “أهنئ اللاعبين مرة أخرى. لقد تمكنا من تدوير التشكيلة قليلاً حتى يتمكن الجميع من الحصول على وقت للعب، وأولئك الذين لم يسافروا اليوم سيلعبون أيضاً في مباراة تجريبية لضمان جاهزية الفريق بأكمله للأسابيع المقبلة.”

