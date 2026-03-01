Français
Anglais
العربية
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى: تصريح مدرب الترجي باتريس بومال (فيديو)

في تصريحه لقناة تونس الرقمية عقب الفوز العريض خارج أرضه على الأولمبي الباجي، قال المدرب الفرنسي باتريس بومال: “أعتقد أننا حصدنا النقاط الثلاث، وأعتقد أن الأداء كان مهمًا أيضًا. لعبنا جيدًا في الشوطين. كان الجزء الأصعب هو افتتاح التسجيل أمام فريق يعتمد على الدفاع، لكن الظروف سمحت لنا باللعب بأسلوبنا المعتاد: أرضية ملعب جيدة نسبيًا ورغبة حقيقية في تحقيق الفوز. تمكنا من العمل على ذلك في الحصتين التدريبيتين الأخيرتين. لم يكن أسبوعًا سهلاً مع مباراتين خارج أرضنا، ثم مباراة المتلاوي، والآن هنا، لكنني أهنئ اللاعبين على أدائهم، وحماسهم، ورغبتهم في التألق سواء بالكرة أو بدونها. كنا ثابتين ومتماسكين من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة. كما قلت، ليس من السهل أبدًا الحفاظ على هذا المستوى من الجهد خلال شهر رمضان المبارك.”

وتابع قائلاً: “أهنئ اللاعبين مرة أخرى. لقد تمكنا من تدوير التشكيلة قليلاً حتى يتمكن الجميع من الحصول على وقت للعب، وأولئك الذين لم يسافروا اليوم سيلعبون أيضاً في مباراة تجريبية لضمان جاهزية الفريق بأكمله للأسابيع المقبلة.”

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

583
الأخبار

عاجل: سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

233
أخر الأخبار

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !
227
الأخبار

فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور
225
الأخبار

فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026
221
الأخبار

سفارة تونس في الدوحة تدعو أفراد الجالية التونسية لتوخي الحيطة و الحذر
213
الأخبار

تونس: وزارة الصحة تقتني 117 منظار جراحي عالي الدقة بكلفة ناهزت 32 مليون دينار
209
الأخبار

اليمن: الحوثيون يعلنون استئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر
199
الأخبار

اشتباكات على الحدود الليبية – النيجرية
198
اقتصاد وأعمال

جلسة عمل في وزارة الصحة لتعزيز تموقع تونس كقطب إقليمي لتصدير الخدمات الصحية
197
الأخبار

سفارة تونس في عمان تدعو أفراد الجالية لتوخي الحيطة و الحذر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى