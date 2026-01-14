الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكّام الجولة السادسة عشرة

في ما يلي قائمة الحكّام الذين سيُديرون هذا الأسبوع مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الرابطة المحترفة الأولى:

الخميس 15 جانفي – الساعة 14:00

الترجي الرياضي التونسي – المستقبل الرياضي بقابس

الحكم: سيف الوريتاني / حكم تقنية الفيديو (VAR): حمزة الجعايّد

النجم الرياضي بسليمان – الشبيبة الرياضية القيروانية

الحكم: أشرف الحركاتي / حكم تقنية الفيديو (VAR): أمير لوسيف

الجمعة 16 جانفي – الساعة 14:00

الملعب التونسي – الاتحاد الرياضي المنستيري

الحكم: نضال بلطيف / حكم تقنية الفيديو (VAR): مجدي بلاغة

الأولمبي الباجي – الاتحاد الرياضي ببن قردان

الحكم: سفيان الوريتاني / حكم تقنية الفيديو (VAR): خالد قويدر

الترجي الرياضي الجرجيسي – النادي الرياضي الصفاقسي

الحكم: وليد المنصري / حكم تقنية الفيديو (VAR): منتصر بالعربي

السبت 17 جانفي – الساعة 14:00

المستقبل الرياضي بالمرسى – النادي الإفريقي

الحكم: فراج عبد اللاوي / حكم تقنية الفيديو (VAR): حسني النايلي

النادي الرياضي البنزرتي – النجم الرياضي بالمتلوي

الحكم: خليل الجريء / حكم تقنية الفيديو (VAR): أسامة بن إسحاق

النجم الرياضي الساحلي – الشبيبة الرياضية بالعمران

الحكم: هيثم الترايبي / حكم تقنية الفيديو (VAR): أمين فقير