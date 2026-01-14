Français
Anglais
العربية
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكّام الجولة السادسة عشرة

في ما يلي قائمة الحكّام الذين سيُديرون هذا الأسبوع مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الرابطة المحترفة الأولى:

الخميس 15 جانفي – الساعة 14:00
الترجي الرياضي التونسي – المستقبل الرياضي بقابس
الحكم: سيف الوريتاني / حكم تقنية الفيديو (VAR): حمزة الجعايّد

النجم الرياضي بسليمان – الشبيبة الرياضية القيروانية
الحكم: أشرف الحركاتي / حكم تقنية الفيديو (VAR): أمير لوسيف

الجمعة 16 جانفي – الساعة 14:00
الملعب التونسي – الاتحاد الرياضي المنستيري
الحكم: نضال بلطيف / حكم تقنية الفيديو (VAR): مجدي بلاغة

الأولمبي الباجي – الاتحاد الرياضي ببن قردان
الحكم: سفيان الوريتاني / حكم تقنية الفيديو (VAR): خالد قويدر

الترجي الرياضي الجرجيسي – النادي الرياضي الصفاقسي
الحكم: وليد المنصري / حكم تقنية الفيديو (VAR): منتصر بالعربي

السبت 17 جانفي – الساعة 14:00
المستقبل الرياضي بالمرسى – النادي الإفريقي
الحكم: فراج عبد اللاوي / حكم تقنية الفيديو (VAR): حسني النايلي

النادي الرياضي البنزرتي – النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: خليل الجريء / حكم تقنية الفيديو (VAR): أسامة بن إسحاق

النجم الرياضي الساحلي – الشبيبة الرياضية بالعمران
الحكم: هيثم الترايبي / حكم تقنية الفيديو (VAR): أمين فقير

